Svetovalnica: Ali nam lahko sosed prepove parkiranje na koncu slepe ulice

na vas se obračam po pomoč in razlago zaradi na žalost vedno pogostejših težav s sosedi.

Živimo v vrstnih hišah, četverčku, kjer smo mi druga hiša od uvoza. Uvozna cesta je slepa ulica, kar nam na koncu le-te omogoča, da lahko parkiramo avto, ki pride na obisk, saj s tem ne onemogočamo dostopa na zasebno parcelo kogarkoli. Slepa ulica je dejansko še v lasti investitorja projekta naselja (to ostaja še anomalija izpred 20+ let), dejansko pa ima v ZK vknjiženo trajno brezplačno služnostno pravico hoje in vožnje z vsemi vozili le tretja hiša v vrsti. Sedaj pa je zadnja hiša izrazila stališče, da je del slepe ulice, ki se nahaja pred njihovo parcelo in je dejansko prostor, ki ga cela ulica uporablja za parkiranje obiskov, njihovo ter da drugi brez njihovega dovoljenja tega dela ceste ne smemo uporabljati.

Na vas se obračam s prošnjo po razlagi, kakšna je dejansko pravilna situacija, kaj smemo in česa ne. Moja laična razlaga bi bila, da načeloma lahko vsi prebivalci četverčka uporabljamo slepo ulico. Povsem striktno na njej nihče ne bi smel parkirati, vendar ker je v naravi tako, da s tem nihče nikogar ne ovira, menim, da lahko tam parkira kdorkoli od prebivalcev oz. njihovih obiskov.

