Svetovalnica: Ali lahko na služnostni poti postavim ograjo

Pozdravljeni,

na Krasu imamo hišo, mimo katere gre pot, ki je hkrati tudi edini dostop do sosednje hiše, ki se drži naše. To je služnostna pot, ki je vrisana tudi v zemljiško knjigo.

To sosednjo hišo so pred kratkim kupili novi sosedje, saj jo je dosedanji lastnik, ki v njej ni stanoval, prodajal dolgo časa. Pot poteka z glavne ceste, zato bi mi radi postavili ograjo. Zavedamo se, da imajo novi sosedje vso pravico do uporabe te služnostne poti, zato bi jim dali tudi ključ od ograje, da jim je dostop do hiše zagotovljen, kadar želijo, saj si želimo imeti dobre odnose. Zanima me, ali moramo za postavitev ograje dobiti njihovo dovoljenje. Služnostna pot je na naši lastnini, torej tudi naša last.

Zanima pa me še, ali drži, da morajo oni dobiti naše dovoljenje za obnovo hiše, npr. popravilo strehe, ki se dotika naše.

Hvala za odgovor.

Tanja

