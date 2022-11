Švedski minimalizem: to je Volvo XC40 P6 recharge (FOTO)

Volvo XC40 je drugi najbolje prodajani model te prestižne švedske avtomobilske znamke (v lasti kitajske skupine Geely). Gre za kompaktni suv, ki takoj pritegne s svojim videzom, zdaj pa tudi z električnim pogonom. Popolnoma električni XC40 recharge je na voljo v dveh različicah, in sicer P8 in P6. Slednjo smo imeli na testu.

Udobja ne manjka

Udobje je res na prvem mestu, pri čemer sta voznik in sopotnik posajena v res dobre sedeže, pa niti zadaj ni slabo. Prostora je dovolj tudi za odrasle potnike, treba je le upoštevati, da ima XC40 bolj majhna zadnja vrata. Voznikov prostor je lepo švedsko urejen, morda že kar nekoliko preveč minimalistično, saj avto nima skoraj nobene klasične fizične tipke več: vse delamo prek zaslona na dotik.

Tukaj bi imel lahko kakšno pripombo na nenavadno postavitev indikatorja glasnosti, ki je napol zakrival določene tipke, prestaviti pa ga nisem in nisem mogel. Pa tudi Googlov infozabavni sistem je imel nekaj težav s povezovanjem; tako s telefonom kakor z internetom. Verjetno bodo pri Volvu zadevo rešili s kakšnim programskim popravkom, če je še niso.

Moči je dovolj

Kakor se da sklepati že iz številke, je P6 recharge »švohnejši« model električnega XC40. A to ne pomeni, da je podhranjen: ne, elektromotor, ki poganja sprednji par koles, razvije 170 kW oziroma 231 konjskih moči ter 330 Nm navora. Avto doseže stotico v 7,4 sekunde, najvišja hitrost pa je omejena na 160 km/h, ki jih prav tako (pre)hitro doseže.

Švedski minimalizem v notranjosti

Je pa treba povedati, da je XC40 v tej izvedbi namenjen predvsem udobni, ne športni vožnji, saj je vzmetenje zelo mehko, avto pa se kar nekam zaspano odzove na odločnejši pritisk na stopalko za plin. To sem najbolje občutil pri prehitevanju na magistralni cesti, po predpisih, kakopak. Avto je potreboval malce preveč časa, da se je res pognal naprej, hkrati pa se je kar močno zaguncal.

P6 recharge nima različnih programov vožnje; še največ, kar lahko voznik izbere glede načina vožnje, je možnost »terenske vožnje«. A po drugi strani gre za urbanega terenca, od katerega uporabnik pričakuje predvsem preglednost in udobje.

Relativen doseg

V tleh avtomobila je baterija s kapaciteto 69 kWh, kar naj bi po trditvah proizvajalca zadoščalo za do 422 km vožnje. A kakor vemo iz prakse, so te številke skoraj vedno nedosegljive v običajnem prometu in z običajnimi hitrostmi.

Volvo XC40 P6 recharge pro Volvo XC40 P6 recharge pro Motor: sinhronski elektromotor Največja moč: 170 kW (231 KM) Največji navor: 330 Nm Pogon: na sprednji kolesi, enostopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 2150 kg Mere (D/Š/V): 4425/2034/1647 mm Medosna razdalja: 2702 mm Prostornina prtljažnika: 452 l (31 l spredaj) Baterija: 69 kWh Najvišja hitrost: 160 km/h Pospešek do 100 km/h: 7,4 s Poraba elektrike: 18,6 kWh/100 km Doseg (po WLTP): 414–422 km Izpusti CO 2 : 0 g/km Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Cena: 56.915 evrov (testni avtomobil 72.585 evrov) Euro NCAP: *****

Realneje je govoriti o dobrih 300 km dosega. Avto seveda omogoča t. i. vožnjo z eno stopalko, saj ima učinkovit program rekuperacije, na zaslonu pa lahko vidimo, kolikšen naj bi bil trenutni doseg, kako daleč bi lahko prišli z zelo varčno vožnjo (in okrnjeno klimo) in koliko kilometrov lahko prevozimo z bolj energičnim pritiskanjem na pedal.

Visoka cena

Tudi prtljažnik je povsem soliden za takšen avto, pri čemer lahko pohvalim dejansko uporabno dvojno dno, kamor lahko pospravimo kable, ki vzamejo nekaj prostora, pa še pod pokrovom motorja je praktičen 31-litrski predal. Presenečen pa sem bil nad obiljem trde plastike v kabini, ki nekako ne spada v avtomobil za več kot sedemdeset jurjev, pa tudi samo blago na sedežih ni dajalo pretirano premijskega občutka.

69 kWh baterijo ima XC40 P6 recharge.

Da, električni XC40 s paketom opreme pro in nekaj dodatki stane 72.585 evrov, kar je kar konkreten denar. A kljub precej visoki ceni bo tudi pri nas našel kupce.

V dvojno dno lahko zmečemo priključne kable.