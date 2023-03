Švedski Martin Golob: duhovnik s tetovažami in velikimi mišicami (FOTO)

Oskar Arngarden je 38-letni duhovnik Evangeličanske cerkve iz Švedske, katerega videz je kriv za grešne misli njegovih farank. ki s svojim videzom pri ženskah budi grešne misli. Če ni v cerkvi, je v telovadnici ali v salonu za tetoviranje. Telovadnico obišče kar petkrat tedensko, ne ukvarja pa se samo s klasičnim dvigovanjem uteži, ampak s prav posebno vadbo, imenovano CrossFit, ki je bila zasnovana za trening ameriških vojakov in policistov.

Ob branju o tem duhovniku smo takoj pomislili na slovenskega duhovnika Martina Goloba. Se sprašujete zakaj? Ker ima tudi švedski Martin Instagram profil in na njem že 40.000 sledilcev. Objavlja pod imenom CrossFitPriest.

Kot poročajo tuji mediji, je Oskar o duhovniškem poklicu začel razmišljati že pri 14. letih. Vpisal se je na teologijo in postal duhovnik, česar ni še nikoli obžaloval.

Z vadbo v fitnesu je začel pri osemnajstih in tudi zdaj so vaje za moč prva stvar, ki jo naredi zjutraj. Pravi, da evangeličanska cerkev ne misli, da bi kaj počel narobe. Se pa nekateri zgražajo in so menda kritični glede njegovih mišic in tetovaž.

Mladi duhovnik je prepričan, da v cerkvi preveč govorijo o tem, kaj je pravilno, kaj se ne sme itd. Veliko več časa bi morali po njegovem posvetiti poslušanju, in to predvsem mladim ljudem. »Prisluhniti moramo njihovim zgodbam, težavam, izkušnjam .. Ugotoviti, kaj jih žene in kaj zaustavi. Veliko raje poslušam in spoznam osebo kot pa samo pridigam,« dodaja nenavadni duhovnik, ki bo imel od danes naprej verjetno tudi kakšno sledilko ali sledilca iz Slovenije.