Švedska varnost: transportni boks Mimsafe (FOTO)

Skandinavci so znani po veliki zavzetosti za prometno varnost in zato verjetno ni naključje, da eden najbolj varnih avtomobilskih transportnih boksov za pse prihaja z daljnega severa, s Švedske. Mimsafe je švedska znamka, katere transportni boksi so testirani po varnostnih standardih SPCT (Safe Pet Crate Test – varnostni preizkus kletk za živali) na švedskem inštitutu RISE. Med drugim se njihove kletke ponašajo z zmečkljivo cono, ki v primeru trka zaščiti tako potnike kot psa. Enega njihovih najbolj univerzalnih transportnih boksov variocage original single v velikosti L smo imeli na kratkem preizkusu tudi na našem uredništvu.

Kovinski in pritrjen

Zasilni izhod iz kletke na zadnji strani

Prostor za ovčarko

Avtoboks variocage je v celoti izdelan iz kovine, zato je v primerjavi s kovinsko-plastičnimi težji, a še vedno ga lahko ena oseba prenaša in namesti v avtomobilski prtljažnik. Priloženi so štirje pasovi za pritrditev na sidrišča v prtljažnem prostoru. Pasovi bi bili lahko po našem mnenju malenkost daljši, kar bi omogočilo, da boks namestimo na eno stran prtljažnega prostora, drugo pa imamo prosto za prtljago. Vsekakor ob nakupu priporočamo še nakup zaščite za odbijač, saj pasji krempeljčki kaj hitro pustijo praske na laku.

V boks pred prevozom psa položimo odejo – podloge, izdelane na mero, ima v ponudbi tudi Mimsafe. Naša nemška ovčarka Ronja se nad udobjem v boksu ni nič pritoževala, zato sklepamo, da je velikost L pravšnja za podobno velike pse. Kletka je zelo zračna, kar je dobrodošlo v poletnih mesecih. Pomembna prednost variocagea je nastavljivost globine kletke, ki je v primeru velikosti L v razponu od 760 do 1030 mm. Globino preprosto nastavimo s pomočjo štirih vijakov, ki jih lahko odvijemo in zavijemo brez uporabe orodja. Tako lahko kletko prilagodimo velikosti prtljažnika oziroma psa. Katera kletka je pravšnja za naš avtomobil, lahko hitro preverimo v bazi vozil na spletni strani Mimsafe oziroma slovenskega uvoznika.

Varno in praktično

Mimsafe variocage original single je po našem vedenju edina varnostno testirana kletka za pse na našem trgu. FOTOGRAFIJE: Blaž Kondža

Cena in kakovost

Vrata kletke so opremljena s ključavnico, njihovo odpiranje pa je zaradi vgrajenega hidravličnega blažilnika varnejše, saj ni skrbi, da bi se nepričakovano zaprla ali pa se preveč odprla in poškodovala lak na vozilu. Na vratih najdemo tudi praktičen predal za shranjevanje povodca ali katere druge pasje potrebščine. In še eno posebnost imajo Mimsafeovi transportni boksi: zasilni izhod na zadnji strani, ki ga odpremo tako, a odvijemo dva vijaka – brez uporabe orodja, seveda. Ta lahko pride prav, če se nam recimo izprazni akumulator in ne moremo odpreti prtljažnih vrat.

Dobrih 500 evrov je za transportni boks veliko. A če pomislimo, da nas bo naš kosmati prijatelj spremljal najmanj deset let, verjetno več, in da je boks izdelan kot tank in bo zelo verjetno služil tudi naslednjemu kužku, moramo na znesek gledati kot na investicijo. Če k temu dodamo še dejstvo, da kletka med vožnjo zaradi vgrajenih gumijastih vložkov na kritičnih stikih prav nič ne šklepeta in škripa, čemur smo pogosto priča pri cenejših izvedbah, je to samo še točka več za Švede.