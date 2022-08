Suv s črko M v imenu: avto za očete ali mame, ki si želijo živahnejše vožnje (FOTO)

BMW je v zadnjih letih krepko popestril svojo ponudbo vozil z M-jem v modelni oznaki, a puristi bodo seveda rekli, da M40d že ni pravi M. In v bistvu imajo prav, saj oznaka M pri bavarski družbi (še vedno) pomeni tisto pravo surovo športnost, ki pač ni za vsakogar, še posebno s tradicionalnim pogonom na zadnji kolesi. Po drugi strani pa tudi »lahki« M40d ni običajno tovorno živinče za prevažanje po družinskih izletih, ampak zna še kako pokazati svoje mišice.

Navora ne manjka

Pod pokrovom večinoma tiho prede trilitrski dizelski (blagohibridni) šestvaljnik, ki pa zna prav lepo zahrumeti, če konkretneje pritisnemo na plin. Tistih 340 konjskih moči in 700 Nm navora ni od muh in več kot dvotonsko beštijo poženejo do stotice v le 4,9 sekunde, končna hitrost pa je elektronsko omejena na 250 km/h.

Motor je odlično sparjen z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ki ima tudi športni in »ročni« način, na voljo pa imamo klasične tri načine vožnje: pro eco, comfort in sport, ki jih lahko tudi malce prilagajamo svojim potrebam. A večinoma je najbolj praktičen udobni način vožnje, v katerem bo bavarski suv porabil okoli sedem litrov bencina na sto kilometrov, če ne bomo imeli pretežke noge.

Športno, a zelo udobno

A kljub vsem tehničnim in šminkerskim M-dodatkom je tale X3 silno udoben. Voznika in sovoznika razvajajo prava usnjena fotelja in bolj visoko sedenje, pa tudi zadaj na zadnji klopi ni nobene gneče. Še prtljažnik je družinsko velik, seveda se ga da še povečati z ločenim podiranjem sedežev.

Prostor, posvečen vozniku, a tudi sopotniku

Materiali so visokokakovostni, obdelava pa odlična. Testni model je bil še bogato dodatno opremljen, kar je že tako kar pošteno ceno dvignilo še za dobrih dvajset tisočakov. Ampak, zakaj človek ne bi imel 21-colskih platišč in panoramske strehe? Vlečna kljuka je tako dobro skrita, da sploh nisem vedel, da jo imam ...

Znano okolje

Kdor je že kdaj vozil novejšega bavarca, se bo hitro znašel v precej intuitivnem infozabavnem sistemu, prek katerega lahko nastavljamo od radia pa do odzivnosti motorja in krmiljenja.

Odličen avto za očete ali mame, ki si želijo včasih tudi malce živahnejše vožnje.

Le z vsako generacijo se s sredinskega dela armaturke poslovi več klasičnih tipk, kar nekaterim ni všeč, drugim pa je čisto vseeno. Glavno, da je sistem hiter in odziven, poleg tega pa so meniji tudi v slovenščini; le slovenskih govornih ukazov ne razume. Sredinska konzola je malce drugačna v primerjavi s prejšnjim letnikom, ki je imel morda nekoliko bolje postavljene ventilatorske reže. A to so malenkosti. Gre za vrhunsko izdelan avto.

Ogromno pomagal

BMW X3 M40d je seveda naphan z najrazličnejšimi serijskimi in opcijskimi elektronskimi pomagali. Ne vem, ali so sploh kaj izpustili iz bogatega nabora digitalnih pomočnikov. Če imaš vklopljene vse asistenčne sisteme, te avto opozarja na vse mogoče reči v prometu. Nekatere znajo biti malce moteče za določene voznike, denimo, že kar grobo popravljanje smeri, ki te zna zmotiti v kakem zavoju, druge pa so še kako dobrodošle, kot je opozarjanje na premični promet pri vzvratni vožnji.

BMW X3 M40d BMW X3 M40d Motor: šestvaljni dizelski, blagi hibrid Gibna prostornina: 2993 ccm3 Največja moč: 250 kW (340 KM) pri 4400 vrt./min. Največji navor: 700 Nm 1750–2250 vrt./min. Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 2080 kg Mere (D/Š/V): 4713/1897/1676 mm Medosna razdalja: 2864 mm Prostornina prtljažnika: 550–1600 l Posoda za gorivo: 68 l Najvišja hitrost: 250 km/h Pospešek do 100 km/h: 4,9 s Poraba goriva (WLTP): 6,6–7,3 l/100 km Izpust CO 2 (WLTP): 173–192 g/km Uradni zastopnik: BMW Slovenija Maloprodajna cena: 76.000 evrov (testni 98.301 evrov) Euro NCAP: *****

Najrazličnejšim senzorjem pomagajo še kamere, ki omogočajo visokoločljivostni pogled na vse strani avtomobila, kar je presneto uporabno pri parkiranju. X3 ima precej visoko havbo in človek se mora navaditi nanjo. A dejansko se da vse prilagoditi voznikovim željam. Človek se zelo hitro navadi na tale silno zmogljiv, a zelo družinsko uporaben avto, s katerim sta prijetna tako vožnja na daljše razdalje kakor zavijanje po hribovskih cestah.