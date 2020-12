Superzmogljivi elektrik, ki se želi kosati s Teslo

Dokaz, da je začetek blizu.

Doseg 800 kilometrov

Njegova notranjost je prestižna, izstopa ukrivljen podolgovat zaslon.

Šef je bil nekoč pri Tesli

1000

KM naj bi imel najmočnejši lucid air.

Za globoke žepe

Z nizko silhueto in umetelno ukrivljenimi koti naj bi dosegli količnik upora 0,21.

Aprila 2017 sem si med obiskom New Yorka ogledal tudi avtomobilsko razstavo, ki je bila ravno takrat v Javitsovem centru ob reki Hudson. Res je bilo naključje, da sem v eno mnogih hal prikorakal, ravno ko se je končala tiskovna konferenca podjetja z imenom Lucid. Tam je stal precej lep izdelek, električni avtomobil, še koncept. Enega njihovih ljudi sem vprašal, ali bo to res kdaj proizvodni avto, in v ameriško prepričanem slogu je odvrnil: »Da, seveda, že čez kako leto.«Časovno napoved bomo za nekaj let pomnožili – njihov avtomobil z uradnim imenom lucid air bo po doslej zadnjih informacijah luč serijske proizvodnje ugledal prihodnje leto. Fotografije na novo postavljene tovarne v Arizoni v ZDA delujejo resnično, vse kaže, da bi se to le lahko zgodilo.Ob tem pogojniku je namreč potreben medklic: potem ko se je pokazalo, da je ameriškemu električnemu pionirju Tesli res uspelo, saj ga stalno spremlja ves svet in je vsaj po kazalnikih borze postal največ vredno avtomobilsko podjetje na svetu, se je v javnosti pojavilo še nekaj imen, ki so imela velike tovrstne načrte, a nekaterim so se že pokvarili. Menda je imel tudi Lucid, ki je kot projekt nastal leta 2007, finančne težave, a je leta 2018 dobil milijardno injekcijo iz Savdske Arabije.To jesen so po sicer nekaj preložitvah predstavili dokončano proizvodno limuzino lucid air, ki vsaj po povedanem meri na Teslo in njihov model S, pravzaprav še višje. To je res eleganten izdelek, ki po pojavi ni daleč od v uvodu omenjenega koncepta. Ni majhen, gre za veliko limuzino, za katero pa snovalci pravijo, da je najbolj aerodinamičen luksuzni avtomobil na svetu: z nizko silhueto in umetelno ukrivljenimi koti naj bi dosegli količnik upora 0,21, celo manj, kot ga ima Mercedesova najnovejša admiralska ladja, razred S.Naslednja stvar, s katero se hvalijo, so njegove pogonske zmogljivosti in doseg. Akumulatorji v dnu avtomobila naj bi imeli v najvišji izvedbi zmogljivost 113 kWh, z enim polnjenjem naj bi bil po ameriških merilnih standardih avto sposoben prevoziti več kot 800 kilometrov, kar je res huda obljuba. Električni pogon z več motorji naj bi v najboljši različici dosegel moč okrog 1000 konjev, torej sami presežniki, kot sta tudi 900-voltna napetost sistema in možnost ekspresnega polnjenja na ustreznih polnilnicah. Lucid air naj bi imel vgrajenih 32 različnih tipal, tudi lidar, da bi bil res kar najbolj usposobljen za tako imenovano tretjo stopnjo avtonomne vožnje.Eleganci zunanje pojave, kjer izstopa tenka linija luči, sledi podobno urejena notranjost s podolgovatim ukrivljenim večfunkcijskim zaslonom. Zračno vzmetenje naj bi pomenilo najvišjo raven udobja. Njihov prvi možje suvereno zatrdil, da bodo z lucidom celotni avtomobilski industriji pokazali, kako daleč je možno premakniti meje tehnike električnega pogona in z njimi sposobnosti osebnega avtomobila. Mimogrede, vsi omenjajo, da je bil Rawlinson nekoč direktor pri Tesli, a se zdi, da gre šefu Tesleto na živce, in je čivknil, da je Rawlinson k Tesli prišel, ko so bile prve osnove že postavljene, in odšel še pred začetkom reševanja največjih izzivov …No, omenjeni deluje naprej, nedavno se je javil v videoprispevek agencije Bloomberg, ko so prvič objavili fotografije dokončanega velikega proizvodnega objekta v Casi Grande v ameriški zvezni državi Arizona in v njej nameščene linije za proizvodnjo. Ta naj bi stekla v prvem delu prihodnjega leta, prvotno naj bi zmogljivost znašala 30.000 avtomobilov na leto, v nekaj letih naj bi jo povečali na 300.000.Najprej naj bi bila na voljo najbolj zmogljiva in bogato opremljena izvedba s ceno močno nad 100.000 dolarji – kot da bi se hoteli meriti s Porschejevim električnim prvakom taycanom, ki velja 150 tisočakov –, šele pozneje bodo na vrsti cenejše izpeljanke, a prav poceni ne bodo. Leta 2023 naj bi bil čas še za športnega terenca. Najprej jasno merijo na ZDA, a tudi na druge dele sveta, odprli so možnost rezervacij za nekatere največje evropske države.Seveda je za sodbo, ali jim bo uspelo, še prezgodaj. V analitični družbi IHS Markit pravijo, da gre pri lucidu za podoben pristop, kot ga je ubrala Tesla pred več kot desetletjem, a da je bila takrat na tem področju edina.Zdaj, ko skoraj ves svet drvi v električno mobilnost, je tekmecev ogromno, in to ne le novincev, temveč prekaljenih mačkov iz stare avtomobilske industrije.