Rekordne številke prodanih superprestižnih avtomobilov

Če smo že veliko pisali o modelih, pri katerih je pomembna tudi cenovna dostopnost, si bomo tokrat ogledali neverjetno rast prodaje dragih in zelo dragih avtomobilov, ki jih v nasprotju s plebejsko pločevino lani očitno ni primanjkovalo. Za tak trend obstaja tudi kakšna precej nenavadna razlaga.

Uspešni Rolls-Royce

Začnimo z morda najbolj luksuzno znamko sploh: britanski Rolls-Royce je lani našel skoraj 5600 kupcev, kar je bilo 49 odstotkov več kot v letu 2020 in največ doslej. Dobro so prodajali tako suv cullinan kot novo generacijo klasične limuzine ghost. Njihov šef Torsten Müller-Ötvös je v uradnem sporočilu pohvalil vse zaposlene in poudaril, da so dosegali rast po vsem svetu.

Za Financial Times je dal še nekaj svojskih izjav. Po njegovem so se zelo borili za polprevodnike pri matični družbi BMW, a so imeli s tem manj težav, ker imajo pač količinsko manj avtomobilov. Müller-Ötvös je še dodal, da je k dobri prodaji prispevala tudi zdravstvena kriza, češ da je veliko strank razmišljalo, da je treba živeti zdaj, ne pa prelagati nakupa na poznejši čas – saj je življenje lahko kratko. Navedel je še zanimivost, da se je povprečna starost njihovih kupcev znižala na 43 let.

Rolls-Royce pripravlja svoj prvi električni model spectre, ki naj bi ga predstavili konec prihodnjega leta. Od leta 2030 naj bi bili rollsi le še električni.

300.000 porschejev so prodali lani.

Luksuz se prodaja

Rolls-royce cullinan je za britansko znamko velik hit. Prvi električni model bo ob koncu prihodnjega leta spectre. FOTO: Rolls-Royce

Čeprav je imel največji evropski koncern Volkswagen v primerjavi s skupino BMW, ki ji je šlo tudi v celoti dobro, najslabšo prodajo v zadnjem desetletju, je bilo drugače z nekaterimi njihovimi najprestižnejšimi imeni. Bentley je bil včasih skupaj z Rollsom, zdaj pa je že vrsto let pod dežnikom VW, lani so imeli več kot 14.000 kupcev (+31 %), tudi v tem primeru največ za suv bentayga.

Bolj športni Lamborghini je imel 8400 strank oz. 13 odstotkov več kot v letu 2020, najbolj jim je k rasti pomagala dobra prodaja v ZDA. Največ posla so imeli s športnim terencem urusom (60 odstotkov), 30 odstotkov kupcev se je odločilo za huricana, preostali za aventadorja. Letos bodo imeli štiri novosti, vse bo v znamenju dodajanja električne pomoči bencinskemu motorju, popolnoma električen model naj bi v paleto dodali v drugi polovici desetletja.

Športni terenci so na luksuznem trgu še večji hit.

Hitro in električno

Električnega taycana imajo že dve leti pri Porscheju in ga očitno dobro prodajajo. Zanj so imeli lani 41.000 strank, dvakrat toliko kot v letu 2020. Tudi oni so imeli največ posla s suvoma cayenne in macan, predvsem pa bode v oči, da so z vsemi skupaj prvič doslej presegli mejo več kot 300.000 prodanih vozil, polne knjige naročil imajo tudi za dobršen del letošnjega leta.

Pod nekakšnim okriljem Porscheja je tudi najbolj redki Bugatti, ki mu bo (električno) prihodnost narekoval Hrvat Mate Rimac. Lani naj bi v okviru posebnih izvedb izdelali 150 različnih superšportnih vozil, seveda še z bencinskim dvanajstvaljnim motorjem.