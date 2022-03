Študija razkriva: živali varujejo naš spomin

Da njihova družba odpravlja stres in pomaga uravnavati krvni tlak, znanost že dolgo ugotavlja, strokovnjaki pa zdaj dokazujejo, da nam živalska družba pomaga ohranjati oster um in dober spomin.

Psi, mačke in zajci so pri tem najučinkovitejši, kaže študija univerze v ameriškem Michiganu, v kateri so šest let spremljali lastnike hišnih ljubljenčkov, starejših od 65 let. Sodelovalo je 1300 lastnikov domačih živali, med katerimi so nekateri uživali v družbi živali nepretrgano najmanj pet let, nekateri pa niso nikoli imeli hišnega ljubljenčka.

Pri vajah, s katerimi so raziskovalci preverjali kognitivne sposobnosti sodelujočih, so se mnogo bolje izkazali lastniki domačih živali. Strokovnjaki boljši spomin pripisujejo nižjim ravnem stresa, k čemur nedvomno pripomore živalska družba, predvsem pasja, ki lastnike dodatno spodbuja h gibanju na prostem, to pa krepi zdravje možganov. Za sklep, da lahko živalska družba človeka obvaruje tudi pred hudimi boleznimi, kot je alzheimerjeva, pa je še mnogo prezgodaj.

Psi spodbujajo tudi gibanje, ki je pomembno za možgane.

Zadeva pa je morda ravno obrnjena. Raziskovalci namreč ne zavračajo niti možnosti, da se za hišne ljubljence pravzaprav odločajo tisti z boljšimi kognitivnimi sposobnosti, saj so učinkovitejši pri organizaciji vsakodnevnega življenja in razporeditvi časa ter obveznosti.