Strupena hibridna puma

Ekipa M-Sport Ford World Rally Team (WRT) je te dni predstavila tekmovalno preobleko, v kateri bo novi dirkalnik M sport ford puma hybrid rally 1 letos elektrificiral svetovno prvenstvo v reliju (WRC) zveze FIA. Hibridna puma se bo prvič predstavila na reliju Monte Carlo med 20. in 23. januarjem. Trojico dirkalnikov bodo v letošnji sezoni upravljali Craig Breen, Adrien Fourmaux in Gus Greensmith, ekipi WRT pa se bo pridružil tudi devetkratni svetovni prvak v reliju FIA Sébastien Loeb, ki bo nastopil na reliju Monte Carlo, kjer je doslej zmagal že sedemkrat.

M sport puma je Fordov prvi elektrificirani dirkalnik, ki ga poganja podobna tehnologija kot cestno različico pume ecoboost hybrid. Hibridni pogonski sklop zajema energijo med zaviranjem in vožnjo v prostem teku ter jo shranjuje v 3,9-kWh bateriji. Električna energija z večkratno do tri sekunde dolgo podporo 100-kilovatnega elektromotorja dopolnjuje nabriti 1,6‑litrski bencinski motor ecoboost s turbinskim polnilnikom. Dirkalnik lahko elektrificirani pogon uporabi tudi za vožnjo s čisto električno energijo skozi mesta in oskrbovalna območja med hitrostnimi preizkušnjami. Baterijo je mogoče na servisnih točkah med etapami napolniti v približno 25 minutah.