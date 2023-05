Strategije manipulacije: čustveni impulzi zameglijo kritično zavest

Eden najvplivnejših svetovnih intelektualcev, ameriški lingvist Noam Chomsky, pojasnjuje strategije za manipulacijo prek medijev. Prva je preusmerjanje pozornosti s pomembnih problemov na nepomembne, s čimer zaposliš in preusmeriš javnost. Nato ustvariš problem in ponudiš rešitev zanj – navaja primer, da izzoveš nasilje, da ljudje lažje sprejmemo omejevanje svobode, ali ekonomsko krizo za rušenje socialne države.

Igranje na čustva

Spremembe, ki bi lahko izzvale upor, uvajaš postopno oziroma jih najavljaš vnaprej, da ljudje ne začutijo naenkrat njihove teže, ker se navadijo nanje, skupno upanje na boljšo prihodnost olajša njihovo sprejemanje. Ko z odraslimi govoriš v otroškem jeziku, ima sporočilo močnejši učinek, pravi. Igranje na čustva je koristno, saj čustveni impulzi, denimo strah in jeza, zameglijo kritično zavest.

Revnejše sloje je treba ohraniti nevedne, javnost je treba usmeriti v sprejemanje povprečnosti ter prepričati ljudi, da je dobro biti omejen, vulgaren in preprost, hkrati pa izzvati odpor proti kulturi in znanosti. Posameznika je treba prepričati, da je sam kriv za svojo nesrečo zaradi pomanjkanja sposobnosti in truda, saj se bo počutil krivega in nehal iskati širše razloge za svoj položaj, nova znanstvena dognanja pa morajo ostati v rokah vladajočih elit.