Storži za jesensko zabavo

Živalski junaki

Hranilnica za ptiče

Za figurice

poljubno število storžev

filc v različnih barvah

tempera ali barvno pršilo

vrvica iz naravnih vlaken

plastične oči

cof ali kos vate

pisano perje ali pobarvano jesensko listje

vroče lepilo

škarje

Ptičji hranilnik

poljubno število razprtih storžev

kikirikijevo maslo ali med

nož

piča

vrvica

škarje

Storži. V tem času so vsepovsod, različnih velikosti, zaprti ali odprti. Otroci jih med dolgimi sprehodi v gozdu radi nabirajo in jih postavljajo za okras: povsem upravičeno, storž je lahko že sam po sebi izjemno zanimiv, z nekaj umetniške žilice in pripomočki iz trgovine za ustvarjanje pa je lahko prava mojstrovina. Tudi praktično uporabna.Iz storžev lahko izdelamo živalske figure, denimo zajčke: otrok bo novim junakom nedvomno podelil različne vloge in jih poimenoval, njegova igra z jesensko mojstrovino, pod katero se je podpisal prav on, pa bo zanj neprecenljiva. Izdelava je preprosta, otrok potrebuje le nekaj vaše pomoči. Storž lahko najprej poljubno pobarva, ali s tempero ali pa s pršilom (gotovo ste že kdaj barvali storže in jih vključili v svoje božične vence ali drugo okrasje?). Iz filca izrežemo uhlje in jih prilepimo na vrh storža. Izrežemo še majhen krog za smrček, ki mu z lepilom pritrdimo brke – oziroma vrvice iz naravnih vlaken. Na storž nato zalepimo plastične oči, na drugo stran pa cofek ali kos vate za rep, iz vate lahko izdelamo tudi lica. In zajček je pripravljen za igro, med katero lahko ustvarjamo še naprej: za živalske prijatelje iz preostanka materiala izdelamo modne dodatke, orodje ... Podobno se lotimo sove, ki pa ji namesto cofa nalepimo pisano perje (morda se kje skriva pustna zaloga) ali pa posušeno in pobarvano jesensko listje, iz katerega ji seveda izdelamo tudi bogata krila, namesto smrčka pa iz filca izrežemo trikoten kljun.Storž je lahko tudi dragocen dodatek za vrt: ne le privlačen, ampak tudi uporaben! Iz njega lahko izdelamo hranilnico za ptice. Potrebujemo razprt storž, ki ga temeljito premažemo s kikirikijevim maslom ali medom (izpustimo le vrh, okoli katerega bomo ovili vrv), potem pa ga povaljamo v piči. Zrnata krma se bo prijela lepljive površine in navdušila ptičje obiskovalke. Storž obesimo na bližnje drevo in uživamo v jesenskem dogajanju!