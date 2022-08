Storž: postavite ga na okensko polico in napovedal vam bo vreme

Storži so zelo zanesljiv način za razbiranje stopnje zračne vlage. Kadar je zrak suh, se storži odpirajo in ostanejo odprti, kadar pa je v zraku vlaga in prihaja dež, se storži zaprejo. Znotraj storža je veliko semen, zato se ob suhem in vetrovnem vremenu odprejo, da bi se semena razpršila daleč od matičnega drevesa. Ko se dvigne vlaga in prihaja dež, se storž zapre, da prepreči uhajanje semen, ki bi tako potovala le kratko razdaljo.

Skupaj z otroki lahko naberete borove storže in jih pritrdite na okensko polico. Za otroke bo opazovanje storža zabavno in poučno, vi pa boste vedeli ali črni oblaki sploh prinašajo dež.

Iz mladih storžev se lahko pripravi tudi marmelada. FOTO: Splet

Drevo bor je bilo pomembno tudi v mitologiji. V vzhodni mitologiji je simbol nesmrtnosti, ki ga razlagamo z dolgo trajnostjo iglic in smole. V zahodnih mitologijah pa je simbol izpovedane resnice.

Na Japonskem je bor simbol neomajne moči, odločnosti in pričakovanja. Japonci verujejo, da v krošnjah dreves živijo božanstva. Med novoletnimi prazniki pred vrata postavijo dva enako velika bora, ki naj bi privlačila dobra božanstva. Ker bor simbolizira nesmrtnost, ga uporabljajo tudi za gradnjo šintoističnih templjev in izdelavo obrednih pripomočkov.

Za Kitajce je bor simbol življenjske moči, ljubezni in zakonske zvestobe.

Pri starih Grkih je borov storž bil sestavni del amuletov nesmrtnosti. Bor je bil posvečen rimski boginji zemlje in plodnosti Kibeli.

Borove storže uporabljamo tudi kot božične okraske. FOTO: Splet

Pa tudi v našem Prekmurju ima bor po starih običajih poseben pomen. Borovo gostüvanje ali poroka z borom je še vedno razširjena šega. Njen namen je mlade spodbuditi k poroki. Če se v vasi v predpustnem času nihče ne poroči, vaščani posekajo bor in ga pripeljejo v vas, kjer se na pustno nedeljo z njim oženi predstavnik vaških fantov. Bor ob koncu prireditve prodajo na dražbi. Prvo borovo gostüvanje je bilo leta 1921. Ta običaj ima danes predvsem turistični pomen.

Borove iglice se uporabljajo tudi v zdravilstvu kot čaj za spomladansko utrujenost, ta pospešuje delovanje ledvic, sirup iz vršičkov pa deluje protivnetno in protibakterijsko ter blaži simptome prehlada. Dopust na morju in sprehod med bori blagodejno delujeta na dihala.