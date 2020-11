Storž je kralj okraskov

Potrebujemo

poljubno število storžev,

tempera barve,

čopič,

časopisni papir za podlago,

kozarec za vodo za čiščenje čopičev,

lepilo,

plutovinaste zamaške,

različne drobnarije za okraske (če želite ustvariti praznična drevesca).

Psihologi ugotavljajo, da so ljudje, ki svoje domove prej okrasijo v prazničnem duhu, bolj srečni. In ker se december nezadržno približuje, ne bo nič prezgodaj, če se boste z otroki lotili okraševanja že zdaj. Vaši najmlajši bodo navdušeni!Preproste, a lične okrase lahko izdelamo iz plodov, ki jih najdemo v gozdu, tako bo naša praznična dekoracija prijazna do narave. Kralj decembrskega okraševanja je zagotovo storž. Ponuja neskončno možnosti za oblikovanje, ličen okras pa je tudi, če ga pustimo takega, kot je, ali ga zgolj pobarvamo. Lahko ga posujemo z bleščicami in uporabimo namesto okraskov na jelki ali iz njega izdelamo okrasne figurice snežakov. Iz storžev lahko naredimo miniaturna praznična drevesca ali navadna gozdna, ki jih postavimo med jaslice. Glede na to, da je prvi korak izdelave okraskov iz storžev izlet v gozd, bomo poskrbeli tako za zdravje in zabavo svoje družine kot tudi za čudovit praznični dom.Koliko storžev potrebujemo, je odvisno od tega, koliko okraskov nameravamo izdelati. Potrebujemo še barve (navadne tempera barve, ki jih otroci uporabljajo za šolo, bodo popolnoma v redu) in lepilo. Doma izbrskajmo še razne zanimive drobnarije, na primer kroglice z odsluženih ogrlic in druge neuporabne kose bižuterije, ostanke preje ali kaj podobnega. Če želimo, da bodo okraski čim bolj ekološki, v gozdu naberemo še jesenske plodove, s katerimi bomo lahko ustvarili želeno obliko. Za gozdna drevesa lahko uporabimo plutovinaste zamaške, ki bodo predstavljali debla.Za večjo stabilnost uporabimo zamaške od penine, če jih imamo, ter jih na storže nalepimo s širšim delom spodaj. Ko se lepilo posuši, se lotimo barvanja. Otrok lahko prime smreko za deblo, da si med barvanjem ne bo umazal rok. Storž pobarvamo z zeleno in ga posušimo. Če želimo zasnežena drevesa, v debelem sloju nanesemo na veje še belo barvo, ki bo predstavljala sneg. Posušimo in mali domači gozd je nared.Če delamo praznično drevo, lahko zeleno izpustimo. Drevo posadimo v lonček in ga polepimo z okraski. Iz okroglih storžev lahko nastanejo tudi ljubki jelenčki Rudolfi.Dovolj je, da nanje prilepimo dve podobni vejici za roge, na konico rdečo kroglico, v sredino pa na primerno razdaljo nalepimo oči. Že narejene oči, ki se premikajo, se dobijo v spletnih trgovinah z ustvarjalnim materialom, lahko pa jih naredimo iz papirja, plastelina ali česa drugega. Na zadnjo stran storža (tisto, ki se v naravi drži veje) prilepimo pentljo, da bomo okrasek lahko obesili na smrečico ali kam drugam.