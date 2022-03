Štorklja priletela v Terme Vivat

Pomurska turistična zveza (PTZ) je v Dobrovniku podelila priznanja na področju turizma v regiji za dve leti, 2020. in 2021., saj prej zaradi epidemioloških omejitev in ukrepov niso mogli organizirati tradicionalnega srečanja turističnih društev Pomurja.

Štorkljo je predstavnici Term Vivat Lidiji Lajh izročil podpredsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja. Foto: Tomaž Galič

Priznanje za profesionalno delo v turizmu sta dobila Oštarija Cipot in Naravna kozmetika Katarinca, plaketo pa Boris Lebar, Turistična zveza Lendava vabi, podjetje Počitek-Užitek, Turistična kmetija Vrbnjak, Turistična kmetija Puhan in Turizem na podeželju Tompa, najvišje priznanje na področju turizma v Pomurju, štorkljo, pa so podelili Termam Vivat.

Na leto

se število prenočitev poveča minimalno za 10 odstotkov.

Podjetje Počitek-Užitek, d. o. o., upravlja Terme Vivat že od leta 2005, in to z vizijo in strategijo postati najboljši ponudnik turistično-termalnih, wellness, zdraviliških poslovnih in športnih storitev v tem delu Evrope. Z vsakoletnim vlaganjem sredstev v hotelsko infrastrukturo in razvojem ponudbe dvigujejo nivo kakovosti storitev in dosegajo vsakoletno povišanje števila prenočitev minimalno za 10 odstotkov. S svojimi vlaganji vplivajo na razvoj turistične ponudbe v Pomurju in dvigujejo prepoznavnost destinacije Pomurje in Moravskih Toplic v evropskem prostoru.

Tudi med epidemijo niso počivali: zgradili so nove poti med parkiriščema, prenovili notranji in zunanji bazenski kompleks, recepcijo, preddverje in hotelske hodnike, končali prvo fazo vodne fontane, razširili restavracijo Vivat in v njej uredili pivsko fontano, razširili kuhinje ter zgradili šestzvezdični avtokamp.

Razširili so tudi restavracijo, uredili pivsko fontano in zgradili avtokamp.

Terme Vivat so v zadnjih letih večkrat razglasili za najbolj urejeno in za kopanje najprijaznejše termalno kopališče v Sloveniji, v letu 2020 so prejeli tudi arhitekturno nagrado Big See Tourism Award in certifikat EKO Marjetica (EU label) in so tako prvi hotel v destinaciji Moravske Toplice s pridobljenim trajnostnim znakom za hotelsko namestitev. Terme Vivat si štorkljo res zaslužijo, ne nazadnje je direktor Metod Grah v času prvega vala epidemije slovenski vladi predlagal uvedbo turističnih bonov.