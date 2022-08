Stolpnici, ki bosta zaznamovali Toronto

Arhitekt Frank Gehry, ki se z novim projektom vrača v rojstno mesto Toronto, si je zamislil dve stolpnici – ena bo imela 73 nadstropij, druga pa 84 s skupno 2034 stanovanji in drugimi komercialnimi prostori ter nov prostor za univerzo OCAD (Ontario College of Art and Design). Stolpnici, ki ju bodo gradila podjetja Great Gulf Group, Dream in Westdale Properties, bosta zaznamovali mestno veduto in, kot pravijo investitorji, ga znova postavili na arhitekturni zemljevid sveta. Višja od dveh stolpnic bo hkrati tudi najvišja zgradba na svetu, ki jo je v svoji dolgoletni karieri zasnoval Gehry.

