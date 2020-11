Štiri stvari, ki jih morate očistiti še pred zimo

Bliža se zima, še preden pa se temperature spustijo pod ledišče, poskrbite, da bo doma čim prijetnejše. Tudi tako, da očistite predmete, ki jih boste potrebovali. Čemu morate nameniti pozornost? Dimnikom Zanje ste najbrž že poskrbeli, konec koncev se je kurilna sezona že začela. Če s tem opravilom še odlašate, je skrajni čas, da pokličete dimnikarja, ki bo poskrbel, da bodo vaši dimniki in peči brezhibno delovali. Oknom V lepih jesenskih dneh poskrbite za čista okna. Pozimi bo za to manj priložnosti, skozi čista stekla na oknih pa bo v dom prišlo več svetlobe, kar v kratkih dneh vsekakor pride prav. Radiatorjem in zračnikom Ti lahko brezhibno delujejo le, kadar v njihovih odprtinah in režah ni oblog prahu ter druge umazanije. Poleg tega bi se med delovanjem zaprašenih grelnih teles in zračnikov v zrak sproščal prah. Zimskim oblačilom Oprali oziroma primerno očistili ste jih že spomladi, preden ste jih pospravili v omaro. A preden bunde, plašče in debele jakne v novi sezoni prvič oblečete, jih dodobra prezračite in po potrebi osvežite, prav tako kape, rokavice in šale, ki vas bodo greli v mrzlih zimskih dneh.