Štiri napake, ki uničujejo vaše lončnice

Sobne rastline so čudovit pripomoček za okraševanje doma in za izboljšanje bivanja. Znano je namreč, da lončnice čistijo zrak, pomirjajo, izboljšujejo razpoloženje in sproščajo. Nekateri z gojenjem sobnih rastlin nimajo težav, drugim pa nikakor ne uspevajo. Kaj je krivo za to? Največkrat štiri napake. Prva napaka: nepoznavanje rastline Lončnico ste dobili v dar ali jo kupili zato, ker vas je na prvi pogled očarala, niste pa se pozanimali, s čim imate opravka in v kakšnih razmerah najbolje uspeva. Naslednjič opravite domačo nalogo in dodobra spoznajte svojo novo pridobitev ter jo negujte tako, kot ji najbolj ustreza. Druga napaka: preveč vode Prvič: vsaka rastlina potrebuje svojo količino zalivanja. Drugič: večinoma nevešči vzgoje lončnic svoje zalivajo preveč, kar vodi v gnitje korenin in propad. Tretja napaka: zanemarjanje gnojenja Kakor sobne rastline potrebujejo primerno količino vode, ne morejo brez prave količine hranil. Zato se pozanimajte, kako jih gnojiti in kaj jim najbolj ustreza. Četrta napaka: neprimerne razmere Kadar je zunaj toplo ali celo vroče, vam pride na misel, da bi sobne rastline odnesli na prosto, kar pa ni vedno najboljša ideja, saj jih premočno sonce in previsoke temperature lahko poškodujejo, zato odmrejo.

Komentarji: