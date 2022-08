Štiri napačne predstave o čokoladi

Kakav in temna čokolada sta za zdravje enako pomembna kot sadje in zelenjava. Trditev se zdi na prvi pogled mogoče nekoliko drzna, a znanstvene ugotovitve o ugodnih zdravstvenih učinkih uživanja temne čokolade so namreč neverjetno podobne učinkom uživanja zaščitnih snovi, ki jih najdemo v sadju in zelenjavi.

V vsakdanu športnega rekreativca se skušamo čokoladi izogibati. Uporabljamo samo energijske čokoladice, ki so nujne za med vzdržljivostno vadbo. Ampak, te so drugačne ...

Čokoladi se skušamo izogibati, sploh če smo na dieti, saj naj bi imela negativen vpliv na telo. A zdi se, da to ni povsem res. Strokovnjaki pravijo, da nekatere trditve o čokoladi vendarle ne držijo.

Poiskali smo nekaj napačnih predstav, trditev, mitov ali zmot, o tej poslastici. Preberite na Polet.si