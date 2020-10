Štiri največje napake pri sesanju

Sesanje je opravilo, ki naj bi ga obvladali. Pa ga res? Če med njim počnete nekatere napake, žal rezultati niso takšni, kot jih pričakujete. Katerim, sicer pogostim, se je treba izogibati za vsako ceno? Sesanju s prepolno vrečko Obstaja veliko vrst sesalcev, med njimi so takšni, pri katerih se umazanija zbira v vrečko, indikator na napravi pa opozarja, koliko prahu in druge nesnage je v njej. Prav je, da napolnjeno vselej zamenjate z novo, vendar pozor, ne čakajte, da se vrečka povsem napolni. Za najboljše rezultate sesanja vrečko zamenjajte tedaj, ko je ta napolnjena do treh četrtin. Sesanju z umazanim filtrom Čisti filtri so še en pomemben dejavnik pri sesanju. Le kadar ti niso zaprašeni ali obloženi z drugo umazanijo, lahko naprava temeljito opravlja svojo nalogo. Zato med menjavo vrečke vedno preverite in po potrebi očistite ali zamenjate filtre. Neuporabi pravih nastavkov za sesanje Vsakemu sesalcu so pri nakupu priloženi številni nastavki, kajti nemogoče je vse površine doma temeljito počistiti zgolj z enim. Rešitev je preprosta: za sesanje različnih površin uporabljajte temu namenjene priložene pripomočke. Sesanju z umazanimi nastavki Ščetke, tube in druge nastavke je treba po vsaki uporabi očistiti in z njih odstraniti dlake, lase in drugo umazanijo, ki se med sesanjem prilepi nanje. Le tako bodo lahko brezhibno opravljali nalogo, ki jim je namenjena.