Štiri najpogostejše napake pri pranju brisač

Da bi brisače dolgo ohranile mehkobo in vpojnost, jih je treba pravilno prati. Kar pomeni, da se je treba izogibati pogostim napakam pri pranju. Seveda pa jih je treba najprej spoznati. Pretiravanje z detergentom Ne glede na to, ali uporabljate pralni detergent v tekoči obliki ali v prahu, pomembno je, da ne pretiravate s količino. Če je med pranjem preveč detergenta, se ta ne izpere, temveč ostane ujet v vlaknih, ki zato postajajo trša in na otip groba. Neprimerna temperatura vode Vseeno je, kakšne barve so vaše brisače, previsoke temperature jim škodijo, ne le barvi, temveč tudi tkanini. Res je, da vse v njih ujete bakterije izginejo, ko voda med pranjem doseže 60 stopinj Celzija, te temperature pa ne bi smeli preseči, saj se sicer vlakna poškodujejo in brisače izgubijo mehkobo. Dodajanje mehčalca Drži, da zaradi mehčalca brisače lepo dišijo in so na otip mehke, vendar na dolgi rok prav to sredstvo povzroči, da postanejo do kože neprijazne. Ujame se namreč v njihova vlakna, in ker tam ostane, brisače izgubijo mehkobo in vpojnost. Predolgo sušenje Predolgo sušenje v sušilnem stroju pri previsokih temperaturah poškoduje vlakna brisač. Zato jih je priporočljivo sušiti pri nižjih. Če jih sušite na zraku, jih obesite v senco. Tudi sončni žarki namreč škodujejo vpojnosti in mehkobi brisač.