Stenska ura: naj čas teče po naše

Fotografije so lahko enako velike ali uporabimo nekaj večjih in nekaj manjših. FOTO: Arhiady/Getty Images

Za unikatno stensko uro potrebujemo mehanizem in kazalce, kar bo skupaj naneslo največ 20 evrov.

Ura za umetnika FOTO: Efsunkutlay/Getty Images

Da bi stene doma krasile unikatne in zanimive ure, ni treba v trgovino, izdelamo jih lahko sami. Tako bodo povsem po našem okusu, vanje pa lahko vdelamo spomine s potovanj ali odslužene reči, ki ležijo po omarah in kleteh, s čimer bomo storili še nekaj dobrega za okolje. Vse, kar bo treba kupiti za takšno doma izdelano stensko uro, so mehanizem in kazalci, kar bo skupaj naneslo največ 20 evrov, vse je na voljo v specializiranih trgovinah, tudi spletnih.Najbolj enostavno stensko uro izdelamo tako, da vse elemente enostavno pritrdimo na steno. V sredino mehanizem, pri tem je treba paziti, da bomo lahko v prihodnosti menjavali baterije, zato škatlice, če je prostor za baterije zadaj, na podlago ne lepimo, ampak jo obesimo. Na mehanizem pritrdimo še kazalca oziroma kazalce, nato pa steno okrog njih razporedimo na želene dele. Označimo lahko le glavne štiri številke ali pa vsako uro. Zdaj pridejo na vrsto domišljija in reči, ki jih imamo na razpolago. Namesto številčnice lahko uporabimo denimo najljubše fotografije. Na mesta, kjer bi bile številke 12, 3, 6 in 9, pritrdimo večje, vmes pa manjše. Seveda ni treba, da so v pravilnem krogu, eno pritrdimo bližje kazalcem, drugo bolj stran. Z mehanizmom jih lahko povežemo s paličicami ali vrvicami ali pa jih pustimo, da prosto plavajo po steni. Uporabimo lahko tudi ogledalca, kamenčke, ki smo jih nabrali na plaži med dopustom, suho cvetje, ki smo ga shranili po posebnem dogodku, tudi storže, žire, lešnike in druge zaklade, ki jih naberemo med sprehodom v gozdu, v otroški sobi pa kocke, avtomobilčke, tudi manjše igrače, ki so jih najmlajši že prerasli. V kuhinji namesto številk na mehanizem pritrdimo kuhinjske pripomočke, ki jih ne uporabljamo več, odvečne žlice, nože, vilice, ljubitelji slikanja pa si čudovito stensko uro lahko ustvarijo iz odslužene palete, ki jo okrasijo in poslikajo po svoje. Ljubitelji ročnih del naj številčnico nakvačkajo ali iz volne številke le oblikujejo, nato pa jih prilepijo na podlago.Unikatne ure, ki jih izdelamo sami, so tudi lepo darilo, a v tem primeru jo je treba pritrditi na podlago, ne neposredno na steno. Kot podlago lahko uporabimo skorajda vse, od tanjšega kosa lesa, pladnja, krožnika do vinilne plošče, tršega kartona, pazimo le, da je površina dovolj velika, da, ko v sredino namestimo kazalce, ostane še kaj prostora za številčnico. Podlago nato okrasimo po željah obdarovanca. Navdušenim bralcem jo denimo polepimo s koščki časopisnega papirja, jadralcem z vrvjo ali številčnice izdelamo iz 12 različnih vozlov, prijateljem, s katerimi smo doživeli nepozabne trenutke na potovanjih, nanjo pritrdimo skupne fotografije ali spominke, umetniškim dušam izdelamo mozaik iz kamenčkov ali koščkov razbitih krožnikov in skodelic, ljubiteljem glasbe pa iz cd-ploščkov, ki jih nalomimo na manjše kose. Omejitev skorajda ni, treba je le pustiti domišljiji prosto pot ter paziti, da za podlago ne uporabimo premehkega materiala, ki bi se prehitro ukrivil ali strgal, izbrati pa je treba tudi primerno oziroma dovolj močno lepilo, ki bo stvaritev držalo na mestu.