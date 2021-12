Štefka v akciji

Tile robotski sesalniki so mi kar prirasli k srcu, moram priznati. Pa saj gre res za elegantno in enostavno, če že ne ravno najcenejšo rešitev, ki človeka reši ne najbolj prijetnega gospodinjskega opravila – sesanja prahu. Kaj je lepšega, kakor le pritisniti tisti veliki lepi okrogli gumb na robotku ali pa v mobilni aplikaciji izbrati nadstropje, sobo ali samo del sobe, ki naj ga posesa? Sesanje prahu je postalo prav simpatično.

Roomba j7+ zna pravočasno zaznati oviro, kot je, denimo, drekec na poti.

Ameriška družba iRobot že več kot tri desetletja razvija robotske sesalnike, ki postajajo iz generacije v generacijo pametnejši in uporabnejši. Poleg pestre serije klasičnih sesalnikov s polnilno-praznilnimi postajami ali brez njih ponujajo tudi robotske pomivalnike tal, kar je še posebno praktično za tiste, ki imamo na tleh keramiko. No, tudi tokrat sem imel priložnost preizkusiti klasični robotski sesalnik roomba j7+ in moram reči, da me je tudi ta navdušil; morda še najbolj doslej.

Zgornji razred

Model irobot roomba j7+ spada v vrh ponudbe: obstaja tudi dražji in močnejši model s9+, a ne ponuja vseh najnovejših funkcij, poleg tega je občutno glasnejši. Tale s7+ je krasen kompromis med močjo sesanja, hrupom in nadgrajeno pametjo. Nastavitev oziroma prvi zagon je mačji kašelj: preprosto priklopimo polnilno postajo, ki služi tudi kot praznilnik njenega rezervoarčka s smetmi, nanjo položimo roombo, ki je dobila vzdevek Štefka po legendarni snažilki z moje osnovne šole, zaženemo aplikacijo, izmerimo domače brezžično omrežje, sledimo jasnim navodilom in se na koncu registriramo v iRobotov oblak (če to počnemo prvič), da lahko sesalnik na delo pošljemo dobesedno od koder koli. In brez skrbi: vsi podatki so šifrirani, tako da nihče ne more dostopati do njih razen uporabnika.

Vrečka naj bi bila dovolj velika za dva meseca.

Učinkovito sesanje

Čeprav roomba s9+ sesa močneje, je tudi precej glasnejša, medtem ko je Štefka opazno tišja, še posebno ko se zavleče pod sedežno garnituro in tam opravlja svoje delo. Dejansko se da zraven gledati televizijo pri normalni glasnosti, medtem ko je bilo treba pri devetici kar pojačati glasnost. Nova sedmica je opremljena z novimi algoritmi za učinkovitejše sesanje in manevriranje po prostoru, pri čemer ji niti tanke kovinske noge stolov za jedilno mizo ne predstavljajo težav. Prav hecno je gledati, kako sesalnik previdno manevrira okoli nog in išče pot med njimi. Sesalnik že po nekaj sesanjih izdela načrt prostora, ki ga mora očistiti, pri čemer lahko v aplikaciji določamo posamezne cone, tako da ga lahko pošljemo na delo samo v določeni del sobe, denimo h kuhinjskemu pultu ali pod jedilno mizo po kosilu. Ko opravi delo, se vrne na postajo in izprazni rezervoar. Vrečka v postaji naj bi bila dovolj velika za kakšna dva meseca. Priložene so protialergene vrečke, ki zadržijo 99 odstotkov cvetnega prahu in plesni, česar bodo še kako veseli alergiki.

Lepo je manevrirala po prostoru.

Pametni senzorji

In to še ni vse. Roomba j7+ ima kamero, ki opazuje, kaj je pred njo. Če se običajni robotski sesalniki zanašajo predvsem na dotik, zna sedmica pravočasno opaziti kupček, ki ga je sredi dnevne sobe za seboj pustil naš packasti štirinožni prijatelj, tako da ga ne razmaže in ne raznosi po celotnem stanovanju, kar se je znalo dogajati pri nekaterih drugih sesalnikih. No, nadzorni sistem ni namenjen samo presenečenjem hišnih ljubljenčkov, ampak tudi bolj vsakdanjim stvarem, kot so kabli ali druge ovire. Denimo, če bo roomba j7+ naletela na vazo na tleh, se bo raje ustavila in jo obšla, kakor pa da bi brezglavo silila naprej in jo po možnosti razbila. Še več: ko bo prvič naletela na kaj takšnega, bo naredila posnetek in fotografijo poslala »gospodarju« prek aplikacije. Štefka naj bi znala celo zaznati, kje v stanovanju so bolj umazane cone, in jim posvetila več pozornosti. Seveda se zna spraviti tudi pod pohištvo ali sedežno garnituro; deset centimetrov višine je več kot dovolj.

Pod sedežno garnituro.

Spodobno hitro

Za spodnjo etažo hiše (kuhinja z jedilnico, dnevna soba, predsoba, kurilnica) je v povprečju porabila okoli tri četrt ure, kar je čisto sprejemljivo, pri tem pa ji je še vedno ostalo nekaj energije. Pa tudi če bi se ji baterija izpraznila, bi sama odšla do polnilne postaje in nadaljevala delo, ko bi se napolnila – in še to do te mere, da ima dovolj za dokončanje naloge. Štefka je poleg tega zaznala stopnice in se ni skotalila po njih. Če imamo doma dovolj pameten alarmni sistem, lahko roombo mirno uporabljamo tudi ob aktiviranem alarmu, saj je majhna in oddaja le malo toplote.

Kamera za zaznavanje »presenečenj'«.

Edina slabost iRobotove roombe j7+ je njena cena, saj s polnilno-praznilno postajo stane le evro manj od tisoč evrov. A po drugi strani jo lahko na delo pošljemo kadar koli, od koder koli in kamor koli, če smo seveda označili sesalne cone v stanovanju.