Ste že slišali za scrapbook? Lahko, da vam bo zelo všeč

Kljub mnogim spletnim albumom, ki jih lahko delimo z bližnjimi od blizu in daleč ter jih urejamo po svoje, mnogi še vedno radi zbirko fotografij primejo v roke ter obračajo prave liste, dodajo še kakšen spominek ali zapis. In prav njim je namenjeno organiziranje fotografij na način, ki mu v angleščini rečejo scrapbooking.

Cvetje prej posušimo tako kot za herbarij. FOTO: Svrid79/Getty Images

Scrap bi lahko prevedli kot ostanek, denimo blaga ali podobnega materiala, book pa pomeni knjiga. V to knjigo namreč razporejamo ne le fotografije, ampak vse mogoče, s čimer strani polepšamo in naredimo bolj osebne, dodajamo pa tudi druge predmete, ki nas spominjajo na ovekovečene dogodke. To so lahko letalske vozovnice, suh cvet ali list, tudi pramen las, slednje je še posebno priljubljeno, če sestavljamo scrapbook, posvečen otrokom. Nato dodamo na vsako stran še kakšen zapis. To je lahko zgolj kraj in datum nastanka fotografij, najljubši verz, dejstvo o kraju, ki smo ga obiskali …

Uporabimo lahko mapo s trdimi platnicami, v katero liste vstavljamo po želji.

Obisk trgovine s pripomočki za ustvarjanje

Da bi izdelali tovrstno knjigo spominov, se lahko po potrebščine odpravimo v trgovino s pripomočki za ustvarjanje, kjer so na voljo tako knjige kot vsi potrebni dodatki, lahko pa jo z malo domišljije in spretnosti ustvarimo sami. Uporabimo lep zvezek ali pa denimo mapo s trdimi platnicami, v katero vstavljamo preluknjane liste. Prednost takšne mape je, da bomo lahko knjigo ves čas dopolnjevali. Izberemo nekoliko trši papir, da se pod množico fotografij in drugih reči ter lepila ne bo upogibal. Lahko je vsak list drugačne barve ali pa tudi ne.

Ne pozabimo okrasiti naslovnice. FOTO: Jorge Aguado Martin/Getty Images

Najlepša stvar pri izdelovanju knjige spominov je, da imamo povsem proste roke in jo ustvarimo čisto po svojem okusu ali zmožnostih. Nato natisnemo želene fotografije, da bo vse skupaj bolj razgibano, so lahko različnih velikosti, lahko jih nekoliko obrežemo ali vogale obžgemo, da jim damo nekoliko bolj rustikalen videz. Če želimo, lahko vse fotografije natisnemo v črno-beli izvedbi, po želji, le preveč naj jih ne bo na strani, da bo ostal prostor še za prej omenjene elemente. Zberemo še te in se lotimo ustvarjanja.

Strani ne natrpamo s preveč fotografijami. FOTO: Jorge Aguado Martin/Getty Images

Pomembno je tudi to, da napolnimo le sprednjo stran lista, ko ga bomo obrnili, naj bo zadnja prazna. Takšna knjiga je tudi krasno darilo, ki ga še bolj posebno in dragoceno naredita čas in trud, ki smo ga vložili v izdelavo.