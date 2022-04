Ste videli, kako so policijski helikopter z Brnika prepeljali v Pivko? (FOTO)

V Parku vojaške zgodovine so s krajšo slovesnostjo proslavili umestitev najnovejše muzejske pridobitve, policijskega helikopterja agusta bell 212. Slavni helikopter z registrsko oznako S5-HPB, ki ga tako piloti, mehaniki, reševalci kot vsi slovenski letalski navdušenci poznajo pod vzdevkom Bravo, je bil marca upokojen po več kot štiridesetih letih aktivne službe in skoraj 10.000 urah letenja.

Prevoz do muzeja je bil zelo zahteven. Foto: policija.si

»V desetletjih služenja letalski enoti slovenske milice oziroma pozneje policije se je s svojim prispevkom in zanesljivostjo v zraku zapisal v slovensko letalsko zgodovino,« so povedali v Parku vojaške zgodovine v Pivki. »Poleg rednega policijskega dela je namreč sodeloval pri gradnji planinskih koč, po vrhovih postavljal radijske in televizijske oddajnike, predvsem pa je s prevozi ponesrečencev in novorojenčkov ter reševanjem ponesrečencev v gorah rešil številna življenja.«

Novost v zbirki vozil Muzeja slovenske policije

Na velik pomen eksponata je na slovesnosti ob njegovi pridobitvi opozoril tudi direktor Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič: »Bravo ni le helikopter; Bravo je bil in ostaja legenda. Z umestitvijo v muzejsko razstavo za vedno!«

Daljnega leta 1980, ko se je pridružil letalski enoti milice, je pomenil skokovit tehnični napredek. Omogočal je več nosilnosti (ljudi in tovora) ter daljši doseg letenja od obstoječih helikopterjev AB 206 jet ranger, s čimer se je odpirala povsem nova paleta nalog. Poleg vsega je imel dva motorja, kar je pomenilo večjo varnost letenja.

Aktivno je sodeloval tudi med osamosvojitveno vojno, začenši 12. junija 1991, ko je bila na vrhu Triglava dvignjena slovenska zastava. Helikopter je bil pravočasno odstranjen na skrivno lokacijo, saj je bil hangar Letalske policijske enote med bombardiranjem letališča Brnik poškodovan.

40 let aktivne službe in skoraj 10.000 ur letenja

Poleg tega je bil Bravo šolska klop in odličen trener za številne pilote, ki so na levem sedežu nabirali ure, se učili od vrhunskih starejših kolegov kapitanov inštruktorjev ter potem kariero nadaljevali na drugih modelih, večinoma na novejšem AB 412. Brez 212-ke bi bil tak prehod težji. In še en razlog, manj tehničen, a toliko bolj notranje doživljajski in čustven, zakaj je ta helikopter tako poseben. Vprašajte katerega koli pilota ali ljubitelja letenja, kateri zvok helikopterskega rotorja mu je najljubši in najlepši, in odgovor bo na dlani. Ni ga, ki bi imel tako značilen zvok »klofarja po zraku«, kot ga imajo tovrstni Bellovi, tudi policijski AB 212, ki je zdaj na ogled v Parku vojaške zgodovine v Pivki.