Ste vedeli? Vrtnice najbolj dišijo ob enajstih

Od konca aprila pa vse do polovice maja obiskovalce v Kostanjevici čakajo burbonke, rožni nasadi v mestu, razstave, delavnice, koncerti, okusna kulinarična ponudba, možnosti sprostitve v objemu vrtnic in še kaj. Gre za osrednjo spomladansko mestno prireditev, ki že vrsto let pomaga graditi prepoznavnost mesta vrtnic in Goriške kot privlačne turistične destinacije.

Glavna atrakcija 17. festivala vrtnic bodo seveda tudi letos burbonke, starinske vrtnice v zbirki na vrtu frančiškanskega samostana v Kostanjevici. Goriško društvo ljubiteljev vrtnic zato tudi letos za ogled odpira zbirko historičnih vrtnic burbonk v vrtu samostana na Kostanjevici.

Floristka Sabina Šegula in cvetličar Marjan Česen ob burbonkah Foto: Akademija cvetja

Predsednica Goriškega društva ljubiteljev vrtnic Katja Kogej je ob predstavitvi povedala, da so veseli, da letos festival bo: »Ustvarili smo ne samo hortikulturni, ampak predvsem kulturni dogodek, na katerem bo vsakdo našel nekaj zase. Prvi cvetovi že začenjajo cveteti. Računamo, da se bo v tem tednu še malo ogrelo in bodo prve obiskovalce vrtnice pričakale v najbolj očarljivi fazi, ko se začnejo popki v večini odpirati. Prav zaradi tega hladnega vremena se tudi nadejamo, da bodo vrtnice svoje cvetenje letos podaljšale za kakšen dan. Če se vreme prehitro obrne na pretoplo, s cvetenjem pohitijo in je čas krajši. V tem trenutku imamo v tem vrtu predstavljenih okoli 50 različnih burbonk. Kot je že nekaj let občutiti, tu zmanjkuje prostora. Po naših podatkih smo še vedno druga največja javna zbirka burbonk v Evropi, največja je v Parizu. Tudi zato potrebujemo mestni rozarij.«

Dodana vrednost

Predstavnica frančiškanskega samostana v Kostanjevici Mirjam Brecelj pravi, da Kostanjevica poleg vseh zanimivosti in dragocenosti v cerkvi, samostanu, grobnici Burbonov in Škrabčevi knjižnici na svojem vrtu skriva drugo največjo zbirko vrtnic burbonk v Evropi: »Zaradi posebnosti same vrste vrtnic je ta zbirka zelo dragocena ne samo za samostan, temveč tudi za mesto in vse, ki so ljubitelji te žlahtne rože. Zbirka burbonk dodaja Kostanjevici še dodano vrednost.«

Vrtnice so tako s samim mestom kot tudi z Mestno občino Nova Gorica neločljivo povezane, saj je roža svoje mesto dobila tudi v občinskem grbu.

V praznik se vključujejo tudi gostinci. Foto: Mateja Pelikan

Novogoriški podžupan Simon Rosič je povedal, da je Nova Gorica desetletja poznana kot mesto vrtnic: »Festival vrtnic je eden najbolj priznanih dogodkov, ki je povezan z našim simbolom. Rad bi se zahvalil Društvu ljubiteljev vrtnic za prehojeno pot. Ta ni bila spregledana, pomagala je dvigovati identiteto in pripadnost temu mestu, ne nazadnje ima velik turistični pečat. Verjamem, da se bo zgodba nadgrajevala. Biti moramo drzni, odločni in ambiciozni, da bodo tudi vrtnice dobile svojevrstno mesto v letu 2025. V vseh teh letih poskušamo na raznih dogodkih in priložnostih umestiti komponento vrtnice. Lani je bil to Giro d'Italia, ko se je ob trasi posadilo številne vrtnice. In to bomo počeli tudi v bodoče.«

Okus po njej

Kostanjevica je ena od ključnih točk, ki jih promovira Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, in kraj turističnega obiska. Po besedah direktorice tega zavoda Erike Lojk gre za lokacijo, kjer so strnjeni tako zgodovina kot tudi v tem primeru dobro počutje in lepota burbonk: »Obisk lokacije je vse leto zelo dober, v maju se še poveča prav zaradi ogleda burbonk. Festival vrtnic zagotovo obogati našo ponudbo in destinacijo obišče več obiskovalcev tudi zaradi njega. V Javnem zavodu za turizem smo pristopili k promociji tega dogodka in poskrbeli, da bodo lahko obiskovalci, ki si bodo ogledali vrt burbonk ali katero od drugih prireditev, predavanj, razstav in dogajanj, odnesli delček tega domov. Naš prodajni asortima v turistično-informacijskem centru smo obogatili z izdelki v obliki vrtnic in z izdelki iz vrtnic, na primer želeji, marmeladami in čokolado z okusom vrtnic.«

Tudi čez mejo Vrtnice letos vabijo tudi na čezmejna doživetja. Ogledali si boste lahko vrt Viatori v sosednji Gorici (Via Forte del Bosco, 28). Gre za eno najlepših botaničnih zbirk na širšem Goriškem, ki je v pomladanskem času odprta javnosti. Za obisk je potrebna predhodna najava (montesanpantaleone@gmail.com).

Gostinski ponudniki na tem območju so prepoznali priložnost, da lahko goste privabijo tudi z okusi vrtnic. V kar osmih restavracijah bo mogoče poskusiti sladice s tem okusom. Različne jedi bodo pripravljali tudi v Hotelu Sabotin, Perlini kavarni Dolce vita in bistroju Lipa v Šempetru.

Zbirka burbonk bo na vrtu frančiškanskega samostana v Kostanjevici na ogled od 30. aprila, vse dokler bodo v polnem razcvetu, in sicer vsak dan od 10. do 17. ure. Vstopnina je štiri evre, ugodnejše pa so vstopnice za dijake in študente, družine, starejše in organizirane skupine. Od 30. aprila do 22. maja bodo ob 11. uri, ko vrtnice najbolj dišijo, na voljo tudi vodeni ogledi. Rožne nasade, ki krasijo središče Nove Gorice, si bo pod strokovnim vodstvom ​Edija Prošta mogoče ogledati v nedeljo, 15. oziroma 22. maja (odvisno od vremenskih razmer).7