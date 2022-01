Ste vedeli, koliko palmovega olja porabi vsakdo od nas (ne da bi to vedel)?

Palmovo olje, ki je lahko škodljivo, je mogoče najti v številnih izdelkih, tudi takih, kjer ga običajno ne pričakujemo, je pokazala raziskava Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Med drugim ga je mogoče najti v čokoladnih in kozmetičnih izdelkih. Izbira izdelka brez palmovega olja je mogoča, vsekakor pa bolj trajnostna.

Palmovo olje je mogoče zaslediti v številnih keksih s čokoladnim polnilom, sadnih in kakavovih kosmičih, čokoladnih namazih, francoskih rogljičkih, beljakovinskih ploščicah, juhah iz vrečke, picah, paštetah in topljenih sirih. Vendar zaradi velikega deleža nasičenih maščob in morebitne vsebnosti zdravju nevarnih procesnih onesnaževal z zdravstvenega vidika ni najboljša izbira.

»Prepoznati izdelek s palmovim oljem je na prvi pogled nemogoče, saj so lahko tudi v izdelčnih skupinah, v katerih tega netrajnostnega dodatka ne bi pričakovali. Dober primer so tunine paštete, zamrznjene pice margerita in sadni misliji. Po drugi strani se mu v skupinah keksov, čokoladnih namazov in zamrznjenjih francoskih rogljičev težko izognemo,« je opozorila prehranska strokovnjakinja pri ZPS. K posebni previdnosti poziva predvsem starše. »Starši preverite, kaj ponudite svojim otrokom. Za otroke, stare tri in več let, so glavni viri palmovega olja prav margarine ter peciva in torte. Kolegi iz italijanske potrošniške organizacije Altroconsumo so pred leti na testu izdelkov s palmovim oljem, ki jih pogosto uživajo otroci in mladostniki, odkrili prisotnost škodljivih onesnaževal v mlečnih formulah za dojenčke in glicidilestre v keksih, prigrizkih in čipsu, vrednosti pa so velikokrat presegle sprejemljivo mejo.«

Študija iz Nemčije ocenjuje, da vsak Nemec na leto porabi približno 22,7 kilograma palmovega olja, in sicer s hrano, kozmetiko, čistili in biogorivom. Če odštejemo biogoriva, je ocenjena letna poraba približno 13 kilogramov na prebivalca.

Palmovo olje je mogoče najti tudi v izdelkih za nego las ali kože, ličilih, dišavah, sredstvih za zaščito pred soncem, vlažilnih robčkih, zobnih pastah, milih in detergentih. Vendar je v tem primeru njegovo prisotnost težje potrditi kot pri prehranskih izdelkih. Sestavine, pridobljene iz palmovega olja, so namreč lahko poimenovane na več kot 25 različnih načinov, denimo: Elaeis guineensis, Etyl palmitate, Glyceryl, Hydrogenated palm glycerides, Octyl palmitate, Palm kernel, Palm stearine, rastlinska maščoba ali olje. »Če se mu želimo izogniti, je včasih nujno stopiti iz cone udobja, se morda odpovedati priljubljeni znamki in v isti izdelčni skupini poiskati alternativni izdelek, ki palmovega olja ne vsebuje. S takšno izbiro bomo spodbudili tudi proizvajalce, da premislijo, preden uporabijo netrajnostno palmovo olje, ki je lahko zdravju škodljivo.«

Kot so opozorili, je palmovo olje mogoče najti tudi v rezervoarjih. V EU namreč narašča raba biogoriv, ki so v večji meri sestavljena iz rastlinskih olj. Proizvodnja biodizla temelji na uvoženih surovinah, največkrat na palmovem olju. Leta 2009 so za proizvodnjo biodizla porabili četrtino uvoženega palmovega olja, 10 let pozneje pa je bila za avtomobile v EU namenjena že več kot polovica uvoza te surovine.

Pridobivanje palmovega olja je obenem tudi velik okoljevarstveni problem. Zaradi njegove pridelave uničujejo ogromne površine tropskih gozdov in mokrišč, zato je več kot 200 ogroženih živalskih vrst, med njimi orangutan, sumatrski tiger in bornejski slon, na robu izumrtja.