Ste vedeli, da bi morali kuhinjske krpe hraniti v hladilniku? Ko boste slišali zakaj, jih ne boste nikoli več pospravili v predal

Običajno jih imamo obešene v kuhinji, marsikdo jih položi na kuhinjsko delovno površino ali pa ob pomivalno korito, verjetno pa vam ne bi padlo na misel, da bi jih pospravili v hladilnik. Škoda, kajti to je to zelo praktična stvar, ki vam lahko olajša življenje. Zakaj?

Uporabljene kuhinjske krpe lahko hitro postanejo vir različnih vrst mikroorganizmov. Če jih hranimo v hladilniku, ta proces upočasnimo. Vendar to ni glavni razlog, zakaj krpe hraniti v hladilniku. Material, iz katerega so izdelane, je zelo vpojen. Tako je odličen pri odstranjevanju odvečne vlage, ki se pogosto nabira v hladilniku. Preprosto jih postavite na polico in to je to. Ta metoda je še posebej uporabna, če imate v hladilniku veliko sadja in zelenjave. Slednje lahko v hladilniku postavite na krpo, ta pa ne bo samo vpijala vlage, ampak bo zadržala tudi umazanijo, ki bi sicer lahko onesnažila druge izdelke.

Preprosto, a učinkovito. Boste poskusili?