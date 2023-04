Ste preverili motorno olje?

Lastniki avtomobilov gotovo vedo, da morajo po določenem času zamenjati motorno olje. Marsikateremu pa morda ni znano, zakaj je menjava potrebna in da je treba v servisni knjižici predvidene intervale nujno upoštevati, sicer tvegamo hudo poškodbo motorja.

Podatek o intervalu menjave olja boste ob nakupu avtomobila težko spregledali. Zapisan je med tehničnimi podatki, običajno ga omeni tudi prodajalec, vsekakor pa je dobro viden v uporabniškem priročniku in servisni knjižici. Nič dosti drugače ni ob nakupu rabljenega avtomobila, čeprav se resda nemalokrat zgodi, da avtomobilu niso priložena navodila ali servisna knjižica. Kar ni prav in bi moral biti znak za alarm, a to je tema drugega prispevka.

Še pred desetletjem ali dvema je veljalo, da je na splošno olje v motorju treba zamenjati vsaj enkrat na leto. FOTO: Duxx, Getty Images

Še pred desetletjem ali dvema je veljalo, da je treba na splošno olje v motorju zamenjati vsaj enkrat na leto. Z razvojem tehnike se je ta interval pri nekaterih motorjih (nikakor pa ne pri vseh) podaljšal na dve leti, a hkrati je vedno označena tudi najdaljša prevožena razdalja, ki jo lahko z avtomobilom brez večjega tveganja za poškodbe v motorju prevozimo med menjavama. Zelo redko je treba olje zamenjati kmalu po nakupu, po tisoč kilometrih, kar je bila nekoč pogosta praksa.

Olje se med uporabo umaže

Motorno olje je pomembno za zaščito motorja pred obrabo, saj maže gibljive dele, hladi pregrete dele in ustvarja zaščito pred korozijo. Obenem poskrbi za manjšo obrabo motornega prostora ter ga očisti saj in pepela. Pri kroženju filter ujame veliko večino nečistoč iz olja, a kljub temu se v njem nabira vse več umazanije, zmanjša se mazljivost, takšno olje lahko povzroči poškodbe zaščitnega filma, s tem pa tudi okvaro motorja. Zgolj dolivanje svežega olja ne pomaga, nečistoč s tem namreč ne odstranimo.

Specifikacijo olja določi proizvajalec in se je je treba držati.

Ob menjavi olja je treba zamenjati tudi filter, ki bi se sicer zamašil, neprečiščeno olje pa bi mimo njega steklo v motorni prostor. Prav tako je treba zamenjati tesnila. Vse več avtomobilov ima dostop do vijaka na posodi za olje otežen, nekateri zahtevajo celo posebno orodje. S tem je možnost domače menjave olja precej zmanjšana, a verjamemo, da se tega opravila večina vendarle ne bi z veseljem lotila sama. Seveda lahko v delavnico prinesete svoje olje, pri čemer velja, da s tem tudi odgovornost za njegovo kakovost prevzemate nase. Specifikacijo olja določi proizvajalec in se je je treba držati, opisana je v uporabniškem priročniku. Lahko se sicer odločite za drugo znamko olja kot proizvajalec avtomobila, a specifikacija mora biti prava.

Na pomanjkanje olja opozori tudi lučka med merilniki, ki jo lahko pospremi pisno sporočilo na zaslonu, a takrat je stvar že precej resna. FOTO: Andriano_cz, Getty Images

Motorno olje ima oznako SAE (to je kratica združenja avtomobilskih inženirjev, Society of Automotive Engineers), za njo sta dve številki, ločeni s črko W, denimo 5W-30. Prva številka označuje stopnjo viskoznosti v hladnem stanju, pri čemer nižja številka pomeni, da bo olje bolj tekoče že pri hladnem motorju, skladno s tem bo večja tudi njegova sposobnost mazanja. Druga številka ponazarja viskoznost pri temperaturi 100 °C, pri čemer nižja vrednost pomeni boljše mazalne lastnosti pri ogretem motorju.

Opozoriti velja, da je lahko interval menjave olja tudi krajši od predvidenega, če avtomobil pogosto vozite s hladnim motorjem (mestne vožnje) ali pa ga priganjate oziroma hladnega vozite navkreber. Veliko sodobnih avtomobilov ima na zaslonu armaturne plošče prikaz kakovosti olja, ki ga je treba upoštevati in olje zamenjati skladno z navodili. Nikakor ne priporočamo, da se vozite z vklopljenim opozorilom za nujno menjavo olja.

Redno preverjanje je zelo priporočljivo

Raven olja je treba občasno preverjati tudi med intervali menjave in ga po potrebi doliti. V tem primeru prav tako velja, da znamka olja ni pomembna, nujno pa je, da ustreza specifikacija. Raven olja prikazuje posebna šipka v motornem prostoru, pred preverjanjem naj bo motor ogret, avtomobil pa naj nekaj časa stoji na ravni podlagi, da se olje nabere na dnu karterja. Dolijte ga, če je pod sredino oznake, a ni treba povsem do polnega.

Na pomanjkanje olja opozori tudi lučka med merilniki, ki jo lahko pospremi pisno sporočilo na zaslonu, a takrat je stvar že precej resna. V tem primeru se čim prej ustavite in olje dolijte, saj bi se lahko motor v nadaljevanju vožnje pregrel in se poškodoval.