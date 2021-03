Ste dosledni pri vzgoji?

Na ljubljence se nikoli ali pa zelo redko razjezimo.

Življenje s hišnim ljubljencem prinaša veliko sreče in užitkov, a tudi odgovornosti, ki pa se je številni, kot kaže, otresajo. Večina namreč pogori na vzgojnem področju – kajti živalski prijatelji so preprosto preveč simpatični, da bi jih ošteli!Tako je v nedavni anketi odgovorilo kar 71 odstotkov Američanov, ki so priznali, da svojim ljubljenčkom, med katerimi je daleč največ psov in mačk, zelo radi pogledajo skozi prste: nanje se nikoli ne razjezijo ali pa se zelo redko, medtem ko jim še na misel ne pride, da bi bili tako popustljivi do preostalih družinskih članov. V povprečju nam jo žival zagode 15-krat na teden, kaže raziskava, ki jo je opravil proizvajalec živalskih priboljškov Yummy Combs po koncu meseca živalske oralne higiene, za katerega so razglasili februar. In kako nam najpogosteje delajo sive lase? Največkrat zaužijejo kaj prepovedanega, skočijo na kuhinjski pult, prevrnejo kaj lomljivega, s tacami zamažejo notranjost doma, med delom od doma, ki se je razmahnilo med pandemijo, pa so marsikomu že udarili po tipkovnici in jim jo tako zagodli v službi. Mnogim se prikradejo pod prho, jim zgrizejo obutev ali obleko, pustijo slinaste sledove na najmanj primernih mestih; nadvse zaudarjajoči vetrovi so postali že sprejemljiva stalnica, tako tudi nič kaj prijeten zadah, pa čeprav je ne samo možno, temveč nujno živali urediti tako prebavo kot ustno higieno, oboje pa bo odpravilo neprijetne vonjave iz vseh odprtin, zagotavljajo strokovnjaki, ter pripomoglo k splošnemu zdravju.Večina lastnikov hišnih ljubljencev tem zagotavlja redno in ustrezno higieno kožuščka oziroma dlake, še kaže anketa, pa čeprav je lahko kopanje včasih prava mora, poskrbijo tudi za kremplje, manj kot polovica pa jih skrbi za ustno higieno: vzrok je običajno živalska nejevolja ali neobvladljivost ljubljenčka, a strokovnjaki opozarjajo, da sodobni izdelki in tudi priboljški zagotavljajo zelo preprosto čiščenje zob in nego dlesni psov in mačk, enkrat na leto pa temeljito oskrbo prepustimo veterinarju.