Start/stop nakit

Vedno več avtomobilov ne potrebuje več klasičnega ključa za zagon vozila – pravzaprav so novi avtomobili, ki nimajo daljinca in tipke start/stop, že kar redki.

Pa saj je res luštno, da se avto sam odklene, ko se približamo ali primemo za kljuko, ne da bi iskali ključe po žepih ali torbici, nakar ga zaženemo le s pritiskom na gumb. A ti gumbi imajo eno težavico: ker so plastični, se sčasoma obrabijo in spraskajo.

Zato ni čudno, da je na trgu že kup proizvajalcev in prodajalcev zaščitne opreme, namenjene prav za gumb start/stop. Eden izmed njih je ameriški Pushtostartcovers, ki se je specializiral prav za omenjeni gumb. V ponudbi imajo vse mogoče zaščite, pa naj gre za povsem osnovne pokrovčke, če jim lahko tako rečemo, takšne s kristalčki, takšne, ki posnemajo gumbe iz super športnih avtomobilov, kot je lamborghini, pa do Marvelovih stripovskih/filmskih superjunakov, kot so Iron Man, Črni panter, Kapitan Amerika in Spider-Man.

Montaža je sila enostavna – s pomočjo dvostranskega lepilnega traku, izdelki pa se prilegajo veliki večini zagonskih tipk v avtomobilih. Zadevo se da naročiti prek njihove spletne strani, kjer posamezna tipka trenutno stane od 17 do 19 evrov, za poštnino do naših logov pa je treba prišteti še 14 evrčkov.