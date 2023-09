Starodobniki na Agri (FOTO)

V okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki je potekal v Gornji Radgoni od 26. do 31. avgusta, so si obiskovalci poleg najsodobnejše kmetijsko-gozdarske mehanizacije lahko ogledali tudi traktorje starodobnike, zadnji dan pa je potekalo tudi 12. srečanje starodobnih traktorjev steyr.

Letošnjo razstavo starodobnih traktorjev je organiziralo Društvo ljubiteljev starodobne tehnike Oldteimer Abraham z Goričkega pod vodstvom predsednika Franca Fujsa in dolgoletnega nekdanjega predsednika Draga Abrahama. V društvu je trenutno 96 članov, ki imajo skupno 77 starodobnikov, med katerimi jih je 34 s certifikatom. Društvo je zelo aktivno na področju ohranjanja premične kmetijske tehnične dediščine. Sodelujejo na različnih prireditvah, med drugim so letos s traktorji obkrožili Blatno jezero na Madžarskem; dogodek je trajal od 12. do 17. junija, prevozili pa so okoli 480 kilometrov.

Güldner A2 line je bil izdelan leta 1960, ima 20 kW. Njegov lastnik je Albert Bedič.

Atraktivni holder B12, letnik 1957, ima 9 kW (12 KM). Njegov lastnik je Ernest Časar. Desno stojita mccormick in IMT, zadaj pa steyr 430 iz leta 1977.

Čez 30 let

Po kriterijih Zveze starodobnih vozil bi status starodobnika konec leta 2022 lahko dobilo 43.665 registriranih traktorjev (36,6 odstotka vseh), saj so stari 30 let in več. Sicer pa smo imeli v Sloveniji po nerevidiranih podatkih ministrstva za infrastrukturo konec lanskega leta registriranih 119.347 traktorjev. V bazi vseh registriranih vozil iz leta 2022 imamo tudi takšne, ki so bili prvič registrirani davnega leta 1948.

Spominske tablice z različnih srečanj ljubiteljev starodobne tehnike

Starodobniki s certifikatom

Traktor lahko postane certificiran starodobnik (oldtajmer), ko ima več kot 30 let. V Sloveniji obstajata dve zvezi za starodobna vozila. Pri SVS (Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil) so povedali, da imajo kot traktorje starodobnike evidentiranih več kot 200 vozil. Pri SVAMZ (Slovenska veteranska avto-moto zveza) pa evidence ne vodijo tako, da bi lahko na hitro izluščili certificirane traktorje starodobnike. Opažajo pa, da jih je v zadnjem času vse več.

Obnoviti ali ne

Sicer lahko starodobne traktorje delimo tudi na ohranjene ali obnovljene – restavrirane. Nekateri tako lepo obnovijo traktor, da je celo lepši kot takrat, ko je pred desetletji prišel iz tovarne. Nekateri pa tudi ne sledijo vsem pravilom starodobniškega restavriranja traktorjev in, denimo, vgradijo inoks matice, inoks izpušne cevi itd. Seveda je za vse lastnike najbolj pomembno njihovo osebno zadovoljstvo, ki ga imajo ob svojih lepotcih.