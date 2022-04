Starodavni ritual, ki v življenje prinaša srečo: to položite pod vzglavnik pred spanjem

Ne, ne govorimo o čarobni paličici, temveč o tehniki manifestacije, ki nas nauči, kako s pozitivnimi in pravilnimi mislimi doseči vse, kar smo načrtovali. Vse, kar morate storiti, je, da pred spanjem na papir zapišete, kaj želite pritegniti v svoje življenje, in ga položite pod vzglavnik. Dokler ne zaspite, razmišljajte o svoji želji, predstavljajte si, kako bi se počutili, če bi se ta uresničila.

Ta tehnika manifestiranja najbolje deluje, če ostanete osredotočeni samo na svojo željo. Umirite svoj um, če ugotovite, da so vaše misli odtavale po svoje. Če začnete o svojih željah sanjati, naj bi bil to znak, da zakon privlačnosti deluje, pišejo na alo.rs.

Vse v življenju zahteva čas, zato morate biti potrpežljivi. Ni drugih orodij za manifestacijo, razen vašega uma in odločnosti. Ta tehnika nas prisili, da svoje misli osredotočimo na to, kaj si želimo in kaj je naša trenutna prioriteta. Ko so naše misli osredotočene na željo in cilj, nezavedno naredimo vse, da ga dosežemo, in to je tudi razlog, da je ta tehnika tako učinkovita.