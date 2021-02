Staro Velenje postaja mlado

Na obisku v muzeju Foto: Muzej Velenje

Pogled na Staro Velenje leta 1906 Foto: arhiv Muzeja Velenje

Napredovanje revitalizacije Starega Velenja, ki je zadnje mesece v polnem teku, in vse, kar se dogaja v stari lepi ulici pod Velenjskim gradom, lahko odslej spremljate na novi spletni strani staro.velenje.si.»Z raznolikimi vsebinami bomo obujali spomine na Stari trg nekoč in razkrivali, kako tu, na temeljih dediščine, nastaja sodobna obrtniško-umetniška četrt,« so sporočili z Mestne občine Velenje. »Spletna stran bo tudi osrednji in ažurni informator o ponudbi in dogajanju v starotrškem jedru ter vezni člen med načrtovalci vsebin Starega Velenja in zainteresirano javnostjo, ki bo s predlogi lahko soustvarjala utrip življenja pod grajskim gričem.«Spletna stran staro.velenje.si je zbir aktualnih uradnih informacij o revitalizaciji, zanimivih dogodkih iz preteklosti, lokalni ponudbi izdelkov in storitev ter utrinkih iz življenja prebivalcev, so še povedali v Velenju. »V starotrškem jedru in njegovi bližnji okolici namreč deluje več kot 50 podjetij. Na spletni strani bodo predstavljeni lokalni ustvarjalci na področju kulture in umetnosti, ponudniki storitev na področju lepote in zdravja, obrtniki, rokodelci in trgovci, ponudniki gostinskih, namestitvenih in drugih turističnih ter zavarovalniških, poslovnih in digitalnih storitev. Bogata bo tudi galerija slik, v kateri bodo na ogled podobe Starega Velenja v različnih zgodovinskih obdobjih, dokumentiran je proces preobrazbe Starega trga, ujet je utrip življenja, številni detajli pa vabijo obiskovalce spletne strani, naj pridejo bližje in začutijo sodoben prostor v sozvočju z dediščino. Na spletni strani je objavljen tudi kontaktni obrazec, ki uporabnikom omogoča hitro in enostavno podajanje predlogov za lepšo prihodnost Starega Velenja.«Ko bo območje Starega Velenja, kjer trenutno še potekajo gradbena dela, pripravljeno na drugi del revitalizacije – uvajanje novih vsebin in oživljanje prostora s prireditvami in drugim dogajanjem –, pa bo spletna stran staro.velenje.si s pridruženimi profili in stranmi na družabnih omrežjih osrednje informacijsko orodje za obveščanje in uveljavljanje znamke Staro Velenje v najširši javnosti.Pri oblikovanju vsebin spletne strani in oživljanju Starega Velenja dejavno sodeluje tudi Muzej Velenje. Nad območjem namreč stoji Velenjski grad, v katerem ima prostore prav Muzej Velenje s svojimi zbirkami. Poleg tega je na Starem trgu 19 še Hiša mineralov, kjer je urejena zbirka več kot 4000 mineralov z vsega sveta tega velenjskega zbiralca in poznavalca. Edinstven je kos jantarja, ki je bil najden v Premogovniku Velenje leta 2008, v njej so tudi dragi kamni in minerali, ki žarijo v vsem svojem blišču pod ultravijolično svetlobo. Še to: v podhodu Vile Bianca, ki je prav tako na območju Starega Velenja, je galerija F-Bunker.