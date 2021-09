Stari telefoni za čebele

Zbiranje in reciklaža

Odsluženi mobilni oziroma pametni telefoni so velika obremenitev za okolje, če jih ne predelamo pravilno.

Kdo bi si mislil, da je od začetka mobilne telefonije v Sloveniji minilo že trideset let. In v tem obdobju so se telefoni precej spremenili. Če so bili najprej namenjeni le telefoniranju in pošiljanju/sprejemanju kratkih besedilnih sporočil, so zdaj nadomestili vrsto elektronskih naprav, od fotoaparata in videokamere prek računalnika in faksa do predvajalnika glasbe in filmov, in so za marsikoga glavno okno v (digitalni) svet. A prvi mobilniki v Sloveniji so bili še konkretne opeke.Telekom Slovenije, naslednik družbe Mobitel, ki je konec leta 1991 vzpostavila prvo NMT-omrežje v Sloveniji, se dobro zaveda dejstva, da so odsluženi mobilni oziroma pametni telefoni velika obremenitev za okolje, če jih ne predelamo pravilno.Uporabnike mobilne telefonije vabi, naj na katero koli Telekomovo prodajno mesto v Sloveniji prinesejo odslužene mobitele, Telekom bo poskrbel za njihovo reciklažo, ob tem pa bo naslednje leto v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in podjetjem Treecelet v Sloveniji posadil 1000 medovitih dreves, ki čebelam in preostalim opraševalcem zagotavljajo kakovostno hrano za preživetje. Vsakdo, ki bo prinesel odslužen mobitel, bo v zahvalo prejel posebno zapestnico Treecelet, ki so jo izdelali posamezniki s posebnimi potrebami.