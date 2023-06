Starčki se na ogled postavijo: traktor postane starodobnik, ko jih ima več kot 30 (FOTO)

Društvo kmetijske tehnike Slovenije, Sekcija ljubiteljev stare kmetijske tehnike, in Turistično društvo Gradišče pri Lukovici sta 17. junija organizirala srečanje ljubiteljev starodobnih traktorjev in drugih starodobnih vozil. Lokacija druženja je bil idilični prostor v osrčju Slovenije ob Gradiškem jezeru.

Na idilično prizorišče ob Gradiškem jezeru so ljubitelji pripeljali 27 dobro ohranjenih ali obnovljenih starodobnih traktorjev in avtomobilov.

Manjkala ni niti krajša panoramska vožnja po okolici Gradiškega jezera.

Trije starodobni traktorji, ki so še v vsakdanji uporabi. Prvi je Deutz Fahr D 18 iz leta 1956, oranžni je Fiat, zadnji pa je Deutz Fahr 4006 iz leta 1976. Lastnik prvega in zadnjega je Marko Cerar, ki ima doma v Gradišču pri Lukovici tudi sadjarski muzej Tepka (ekološka kmetija Pr' Matet).

Društvo kmetijske tehnike Slovenije je pionir na področju ohranjanja premične kmetijske in tehnične dediščine. Že leta 1988 so organizirali 1. slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Jablah pri Mengšu. Vseslovenska srečanja so bila vsako leto do začetka pandemije covida, na njih se je traktorje in drugo kmetijsko tehniko tudi ocenjevalo. Najboljši traktorji so dobili laskavo priznanje – traktor šampion. Njihova dejavnost je spodbudila ustanavljanje regionalnih društev, ki skrbijo za ohranjanje kmetijske tehnične dediščine.

Ljubitelji kmetijske tehnike

Organizacijski odbor pod vodstvom Boštjana Godca je srečanje letos organiziral ob Gradiškem jezeru. Udeležilo se ga je več kot 25 lastnikov starodobnih traktorjev in avtomobilov; med sabo so malce poklepetali, si izmenjali izkušnje glede servisiranja, obnavljanja in ohranjanja starodobnih traktorjev. Videli smo lahko, kaj je kdo obnovil v času covida, skratka, šlo je za tipično srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike. Na koncu so izvedli krajšo panoramsko vožnjo po bližnji okolici, v Gradišču pa so si ogledali sadjarski muzej Tepka.

Srečanje je letos potekalo ob Gradiškem jezeru.

Starodobnik ima najmanj 30 let

Traktor postane starodobnik, ko ima več kot 30 let, te pa lahko delimo še na ohranjene ali obnovljene – restavrirane. Nekateri ga tako lepo obnovijo, da je celo lepši kot takrat, ko je prišel iz tovarne.

43.665 traktorjev pri nas bi lahko dobilo status starodobnika, saj so starejši od 30 let.

Po kriterijih Zveze starodobnih vozil bi status starodobnika konec leta 2022 pri nas lahko dobilo 43.665 registriranih traktorjev (36,6 odstotka vseh registriranih traktorjev), saj so stari 30 let in več. Sicer pa smo imeli v Sloveniji po nerevidiranih podatkih ministrstva za infrastrukturo konec lanskega leta registriranih 119.347 traktorjev. V bazi registriranih vozil imamo celo traktorje, ki so bili prvič registrirani leta 1948.