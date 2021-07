Stara starša bi vnukoma podarila nepremičnini oz. kupnini od njune prodaje: kako je z obdavčitvijo

Spoštovani!Moja starša imata v lasti stanovanje in hišo, pri čemer imata prijavljeno stalno bivališče vsak na enem naslovu. Ker se pripravljata na to, da za hišo ne bosta mogla več skrbeti, moja otroka (njuna vnuka) pa imata že svoji družini in potrebujejo večji življenjski prostor, preigravamo različne scenarije glede menjav in selitve na relaciji vseh treh generacij. Ena od možnosti je, da starši prodajo hišo, kupnino pa sorazmerno podarijo vnukoma z namenom nakupa novih stanovanj.Druga možnost je, da se midva z ženo preseliva v hišo, stanovanje prepustiva enemu od sinov (ki z družino živi v stanovanju, ki je last njegove partnerke). Pri tem razmišljava o možnosti, da se njihovo stanovanje proda. Polovico našega stanovanja bi z darilno pogodbo prenesli na sina, medtem ko bi drugo polovico formalno prodali njegovi partnerki ali najinemu vnuku. Slednje z namenom, da rešimo še stanovanjski problem drugega sina in njegove družine na način, da s to kupnino midva z ženo vstopiva kot solastnika stanovanja drugega sina ali pa da mu kupnino podariva.Predvsem me zanima, kako je pri teh variantah z obdavčitvijo.LP.