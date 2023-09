Srednji vek v Žiganji vasi že to soboto

V okolici cerkve sv. Urha v Žiganji vasi pri Tržiču bo to soboto od 10. ure naprej dogodek D-oživi srednji vek – Fortuna Imperatrix Mundi. »Predaj se pesmim in bajkam o pogumnih vitezih,« vabijo organizatorji. »Zapoj pri latinski maši, občuduj zgodovinske kostume, preizkusi se v starem načinu tiskanja, šivanju knjig, kaligrafiji in v izdelovanju kovancev. Čakajo te tudi testiranje pustolovskih veščin in mučilne naprave, na katerih so se znašli nesrečniki. V grajski lekarni boš izvedel o skrivnostih zelišč in spoznal nasvete svete Hildegarde. Med drugim te bodo razveselile živali, ki so bile nepogrešljiv del srednjeveškega vsakdanjika, zagotovo pa si boš zapomnil nepozabni spektakel ptic ujed. Prigrizni in odžejaj se ob spremljavi starodavnih melodij, kot so to počeli naši predniki. Seveda se bo na srednjeveški tržnici našlo domače dobrote in izdelke. Kulisa bo popolna, v objemu več kot pol tisočletja stare votle lipe in nekdaj romarske cerkve sv. Urha, ki je bila omenjena že daljnega leta gospodovega 1327.«

Tretja izvedba prireditve bo potekala pod podnaslovom Fortuna Imperatrix Mundi, kar pomeni Sreča, cesarica sveta. Poved izvira iz srednjeveške latinske pesnitve, napisane v 13. stoletju, katere avtor ni znan. Gre za pritožbo zoper boginjo sreče, ki jo vsebuje zbirka, znana kot Carmina Burana, v rokopisu katere je bilo tudi skicirano kolo sreče. V srednjeveški in starodavni filozofiji je Kolo sreče ali Rota Fortunae simbol muhaste narave Usode. Kolo pripada boginji Fortuni, ki ga naključno vrti in spreminja položaje tistih na njem: nekateri doživijo veliko nesrečo, drugi pridobijo nepričakovane dobičke.