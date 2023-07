Srednjeveški dan v Žužemberku: to nedeljo bo potekal prikaz žive zgodovine

S tradicionalnim prižigom oglarske kope so se minuli petek, začeli Suhokranjski dnevi (prej Trški dnevi). Sklop prireditev, najpomembnejših v Suhi krajini, bo potekal do ponedeljka, 17. julija, del programa bodo grajska večerja pod zvezdami, srečanje Pečjakovih harmonik, festival Na plac in ura, posvečena hollywoodski igralki Zalli Zarana, rojeni kot Rozalija Sršen. S tem dogodkom, ki bo v ponedeljek, 17. julija, ob 18. uri na gradu Žužemberk, bodo sklenili letošnje Suhokranjske dneve.

Vrhunec dogajanja bo v nedeljo, 16. julija, ko bo potekal tradicionalni srednjeveški dan in se bo grad Žužemberk vrnil v srednji vek. Od 10. do 21. ure bo predstavitev lokalnih ponudnikov, rokodelcev in obrtnikov, ves dan bo potekal prikaz žive zgodovine, poleg tega še učenje plesov (otroška delavnica), plesna točka (Kud Galiarda Celje), prikaz mečevanja (Exheredis), nastop glumačev (Teater Cizamo), plesna točka (TD Suha krajina), prikaz mečevanja (Vitezi najemniki Celjski), orientalski ples (Kud Galiarda Celje), srednjeveška glasba (Kud Galiarda Celje), od 19.25 do 20.00 napovedujejo slavnostni prihod grajske gospe, prikaz mečevanja (Exheredis) ter ognjeni šov, od 20.00 do 20.30 pa bo še gledališka predstava učencev OŠ Žužemberk Kaj se skriva v skrinji debelušnega kralja?