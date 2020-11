Srce legende: tu je že deseta generacija

V limuzinski različici prtljažnik sprejme za 540 litrov prtljage. Za karavansko izvedenko je treba doplačati tri tisoč evrov.

Deset avtomobilskih generacij ni malo. Pri Mercedes-Benzu to pomeni, da isti model proizvajajo že vse od leta 1936, čeprav resda ne vedno pod istim imenom.Kar danes poznamo kot razred E, se je sprva imenovalo model 170 V. Pri takšni zgodovini ni prav nič nenavadno, da je ravno razred E (to ime je dobil leta 1993) s štirinajstimi milijoni primerkov najbolje prodajani Mercedesov model. Ne pravijo brez razloga, da je srce te prestižne nemške znamke.Te dni je na slovenske ceste zapeljala flota prenovljene desete generacije. Še največ sprememb je na prednji maski, saj se med različnimi paketi opreme razlikujejo prav te. Med drugim so novi žarometi, tehnologija led je serijska, zadaj so žarometi dvodelni, spremenjena pa sta prtljažni pokrov in zadnji odbijač v limuzinski različici.V notranjosti je ponudba precej prepoznavna, vsaj v postavitvi in organizaciji stikal in menija. A kot se za prenovo spodobi, so spremenili izbor okrasnih elementov in oblazinjenja, največ pozornosti pa so namenili volanskemu obroču, saj so na voljo volani v usnju, z usnjem in lesom ali športna različica v črni barvi.Stikala na volanu so zdaj v dveh ravneh, upravljamo pa jih z drsenjem, zato voznik potrebuje nekaj časa, da se navadi, kako močno mora ravnati s posameznim stikalom. Posebnost je še mrežica za zaznavo, ali voznik volan sploh drži.V limuzinski različici prtljažnik premore 540 litrov prostora, v karavanski 640 litrov. Izbira motorjev je pestra: pri bencinskih je razpon od 145 do 450 kilovatov, pri dizelskih od 118 do 243 kW, v ponudbi sta še dve različici priključnega hibrida z litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 13,5 kWh za približno 50 kilometrov dosega na elektriko.Vsi motorji delujejo v povezavi s samodejnim menjalnikom, na izbiro je tudi štirikolesni pogon. Seveda so v izboru še različice all terrain (bolj terenska), mercedes AMG (športna do 450 kW moči) ter E coupe in E cabriolet.Po ceniku vstopna različica E 200 d stane 51.900 evrov, potem pa gre cena navzgor vse do najmočnejše različice AMG E 63 S, za katero je treba odšteti 174.900 evrov.