Sproščeno in udobno: to je Citroënov C3 aircross

Citroënov kompaktni suv C3 aircross si je že tretjič nadel podpis Rip Curl. Najnovejša posebna izdaja 2022, ki je zasnovana na izvedenki shine, je pridobila barvni paket bleu anodisé za zunanje površine, novo kombinacijo notranjosti v barvah in materialu blue jeans ter precej dodatne opreme, kot so serijska 17-palčna platišča v črni barvi origami z diamantno obdelavo in zatemnjena zadnja vogalna stekla. Logotip športne modne znamke Rip Curl je z belimi črkami zapisan na spodnjem delu zadnjih vrat vozila.

Rip Curl je svoje ime prvič prepletel s Citroënom C3 aircross leta 2018 in nato še dve leti pozneje. Citroën tako že tretjič sodeluje z avstralsko znamko, ki je vodilna v svetu na področju deskanja na valovih. V C3 aircross rip curl se prepletajo afinitete obeh blagovnih znamk do inovativnosti in tehnologije v povezavi s praktično in deljeno uporabo.

»V veliko veseljem nam je, da bo s prihodom nove specialne serije C3 aircross rip curl naše sodelovanje podaljšano še za naslednji dve leti. Njegova edinstvena oblikovna zasnova namiguje na potovanja in avanturistični duh, ki ga pri nas imenujemo Search in je pri srcu vsem deskarjem,« je dejal Jean Sébastien Estienne, vodja marketinga pri Rip Curl Europe.