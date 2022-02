Spremenjen, a prepoznaven: to je novi novi nissan qashqai (FOTO)

Ob dovolj spremenjeni, a še vedno prepoznavno kaškajevski zunanjosti zagotovo pozitivno preseneti dodelana notranjost. Materiali so vidno in občutno boljše kakovosti, voznikov delovni prostor deluje uglajeno, tudi na zadnji klopi je prostora nekoliko več, morda še najbolj v širino.

Razveseljuje praktičen 90-stopinjski kot odpiranja zadnjih vrat, kar zelo olajša dostop do zadnjih sedežev in, denimo, zapenjanje otroka v sedež. Manj vesel je pogled v prtljažnik, ki je še naprej le povprečno velik. Dvojno dno obeta, a je luknja precej plitka, so pa pri Nissanu omogočili, da se malce poigrate z razporejanjem, saj je pokrivalo dna razdeljeno na dva dela.

Tiha vožnja

Med vožnjo je novi qashqai prijetno tih, ima brezstopenjski menjalnik, spreminjanje prestavnega razmerja je skoraj neobčutno, prav tako nikoli nisem zaznal zoprnega tuljenja med hitrejšim pospeševanjem.

Predvsem starši bodo znali ceniti 90-stopinjski kot odpiranja zadnjih vrat.

Zvočna izolacija je res na visoki ravni. Infozabavna oprema je dodobra spremenjena in nekaj posebnega. Polno je podatkov, ki so morda le napol potrebni, vse to pa otežuje preglednost in dostop do pomembnih informacij. Zelo pa pohvalim velik prosojni zaslon, ki se zariše neposredno na vetrobransko steklo pred voznikove oči, prav tako je boljši zaslon na sredinski konzoli – a težko bi rekel, da me je prepričal kot najboljši.

Bogata oprema

Testni avtomobil se je ponašal z najbogatejšo opremo, v kateri ni bilo omembe vrednih varnostnih ali udobnostnih lukenj. Pohvalno je, da so najpomembnejši varnostni dodatki vključeni že v osnovno opremo, izpopolnili so zgolj podrobnosti – denimo žarometi postanejo prilagodljivi, vključena je funkcija propilot, ki avtomobil drži med črtami, v kombinaciji z brezstopenjskim menjalnikom pa samodejno ustavlja in speljuje, dodan je sistem kamer s 360-stopinjskim kotom pogleda.

Pri udobnostnih funkcijah poudarim masažo na sprednjih sedežih, novo je ogrevanje vetrobranskega stekla (pa tudi sprednjih sedežev in volanskega obroča), prtljažnik je mogoče odpreti zgolj z brco v dno avtomobila.

Mašinerija

Nissan qashqai je trenutno na voljo le z 1,3-litrskim bencinskim motorjem v kombinaciji z blagim 12-voltnim hibridnim sistemom. Ko je pogon speljan na vsa štiri kolesa (kot je bilo pri testnem avtomobilu), ima motor vedno največjo moč 116 kW, kar je povsem dovolj tudi, ko je avtomobil napolnjen. A bolj kot zmogljivost vzbuja skrb poraba.

Poraba ni ravno zavidanja vredna.

Mehki hibridni sistem naj bi predvsem v mestu omogočal varčnejšo vožnjo, a nam je to uspelo le enkrat, ko smo na sedemkilometrski vožnji po ljubljanskih ulicah porabili le 4,9 litra bencina na 100 kilometrov. Vsa preostala poraba v mestu je bila vedno nad 10 litrov, z relacijsko vožnjo pa nam je uspelo v povprečju porabiti 8,4 litra. Celo med res zmerno vožnjo brez avtoceste smo jo komaj zmogli spustiti pod 7 litrov.

Z novim qashqaiem torej ne boste med najbolj varčnimi na cesti, vendar so druge podrobnosti dovolj zgledne, da bi vas utegnil pritegniti. Podvozje je naravnano k udobju, kar pa ne pomeni, da ni dovolj čvrsto med vožnjo v ovinkih, kjer je nagibanja manj kot v prejšnji generaciji.

Nissan qashqai 1.3 DIG-T 158 CVT tekna+ Nissan qashqai 1.3 DIG-T 158 CVT tekna+ Motor: štirivaljni turbobencinski Gibna prostornina: 1332 cm3 Največja moč: 116 kW (158 KM) pri 5500 vrt./min. Največji navor: 270 Nm pri 1800–3750 vrt./min. Pogon: štirikolesni, brezstopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 1393 kg Mere (D/Š/V): 4425/1848/1625 mm Medosna razdalja: 2665 mm Prostornina prtljažnika: 479–1447 l Posoda za gorivo: 55 l Najvišja hitrost: 199 km/h Pospešek do 100 km/h: 9,2 s Poraba goriva: 6,5 l/100 km Izpusti CO2: 158–160 g/km Zastopnik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana Maloprodajna cena: 36.280 evrov EuroNCAP (2021): *****

Prav okreten avtomobil to sicer ni, a vas bo lahko popeljal tudi na zahtevnejše poti, saj je podvozje od tal odmaknjeno 18 centimetrov, z okroglim gumbom pa boste lahko izbrali način vožnje – od zgolj spredaj gnanih koles do prilagojenega načina za težji teren, blato ali sneg.