Spreji da, čisti alkohol nikakor

Praktične rešitve

Sredstva za odmrzovanje stekel hitro poskrbijo za led.

Strgalo naj bo plastično, ne kovinsko.

Lastniki, ki imajo v hladnih jesenskih in zimskih nočeh avtomobile v garažah, vedo, kako lepo je zjutraj sesti v ne prehladen avto, zagnati motor in se odpeljati, ne da bi bilo prej treba drgniti led s stekel. Fina stvar so tudi dodatni grelniki zraka, ki ogrejejo avto in njegova stekla, še preden sedemo vanj, jih je pa treba dovolj kmalu vklopiti oziroma nastaviti, da se zaženejo ob določenem času. Malce počasnejša, a vseeno zelo praktična so tudi ogrevana vetrobranska stekla, ki se podobno kot zadnja šipa ogrejejo s pomočjo drobnih žic.Za druge pa preostane klasika: drgnjenje s strgalom za led. A je treba biti previden in uporabljati plastična strgala, saj lahko kovinska kaj hitro poškodujejo steklo. Zraven moramo seveda imeti metlico, da odstranimo postrgani led z vozila, sicer nas lahko policija hitro kaznuje. Po zakonu se namreč z globo 200 evrov kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da na njem ni snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.Odlična rešitev so razpršila za odmrzovanje stekel, s katerimi jih poškropimo in s strgalom nežno odstranimo zmehčani led. Bolje je kupiti kakovosten izdelek preverjenega proizvajalca, saj se pri neznanih kaj hitro zgodi, da se led sicer stali, steklo pa ostane divje lisasto.Nikakor pa ne smemo polivati čistega alkohola po steklu, saj lahko s tem poškodujemo tesnila, njihova menjava pa ni ravno poceni. Prav tako ne polivamo z vročo vodo, saj lahko zaradi velikih temperaturnih razlik steklo poči.