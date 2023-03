Sprehod po Jezerskem (FOTO)

Jezersko je nekoliko nenavaden kraj. Gre za slikovito kotanjo, obdano z gorami, ki je dosegljiva le z dveh strani, stoletja je bil lažji dostop prek Jezerskega sedla. Prebivalci doline so od nekdaj spadali pod Železno Kaplo na avstrijskem Koroškem, ki je danes v Avstriji. Dostop po dolini Kokre s Kranjske je bil s cesto urejen šele konec 19. stoletja.

V dolini je že pomlad, v gorah še prava zima.

Tudi sama podoba Jezerskega se je v stoletjih temeljito spremenila. Kot že ime pove, je kotanjo prekrivalo jezero, tako je bilo še v 14. stoletju. Prvotne kmetije so nastale na njegovih brežinah in pozorno oko še vedno lahko po legi najstarejših kmetij določi, do kod je nekdaj segala voda. V 14. stoletju so umetno prekopali kamnito zaporo, ki je preprečevala odtok. Nastal je potok Jezernica, tako je voda odtekla v Kokro, in nastala je precej velika ravnina. Tam so bila potem polja, danes pa so večinoma travniki. Planšarsko jezero, ki je eno izmed turističnih središč, nima s starodavnim jezerom nobene povezave in je umetnega nastanka, človeško delo, zgrajeno oziroma zajezeno je bilo po drugi svetovni vojni.

Kotlina je bila nekoč jezero.

Slapova nista posebno visoka, a sta prijetna in zanimiva.

Ena najstarejših kmetij na Jezerskem je Ankova. Njeno ime izhaja iz nemške besede Anker, ki pomeni sidro. Kmetija stoji prav tam, kjer je bilo nekdaj pristajališče, ob nekdanji poti, ki je z Jezerskega sedla vodila ob jezeru, njeni začetki segajo v 11. stoletje. Malo znana, a tvori zanimiv pogled skupaj z bližnjo tovorno postajo Jenkovo kasarno.

Ankova kmetija.

V neposredni bližini najdemo dve zanimivosti, ki ju lahko obiščemo na nekoliko daljšem sprehodu. Prva je izvir zdravilne mineralne vode. Nekdaj je prihajala na površino v bližini kmetije, a so točko prestavili ob rob lokalne ceste tik pred križiščem z glavno cesto po dolini. Druga zanimivost sta slapova na bližnjem potoku, kake pol ure od kmetije. Nista posebno visoka, a sta prijetna in zanimiva.

Spodnji slap.

Sprehod po Jezerskem v pomladnem času je prava paša za oči in dušo.

Sprehod po Jezerskem v pomladnem času je prava paša za oči in dušo. Na planini je že pomlad, v gorah nad kotlino pa v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank še čisto prava zima, zato je Jezersko v tem času še prav posebno lepo.