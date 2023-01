Spoznajte starodavno vasico na polici nad Savo Bohinjko (FOTO)

V času ledenih dob je pod dolino Save Bohinjke tekel orjaški ledenik. Pod Bledom se je združil s tistim, ki je prihajal po dolini Save Dolinke, in se končal pri Radovljici. Kak kilometer nad Lancovim je med Taležem in Bodeščami izdolbel slikovito sotesko, kjer se nad reko dviga kakih sedemdeset metrov visoka navpična stena.

Podoba gorenjskega podeželja izpred stoletij.

Iz Radovljice se odpravimo v Lancovo in od tam ob Savi Bohinjki navzgor. Prečkamo reko čez prvi most in se usmerimo na levo. Cesta nas pripelje v starodavno vasico Bodešče sredi Radovljiškega polja. Takoj za vasjo raste slikovit greben. To je Gradišče, pod vasjo se stiska cerkvica svetega Lenarta iz 15. stoletja; po navadi so svetišča postavljali na grebenu, a ta je tako ozek in izpostavljen, da ni bilo prostora.

Freske so delo skupine mojstrov iz Suhe pri Škofji Loki.

S prijazno besedo dobimo ključ na hišni številki 25. Velik in težak je, pa še malo zakrivljen povrhu. Starodavna zgradba je pokrita s skodlami, na zidu je freska svetega Krištofa, ki nosi Jezusa prek vode. Na steni pod pokritim vhodom pa freske svetega Florjana in svetega Jurija.

Starodavna vrata zaškripajo in stopimo v pravo umetniško galerijo. Cerkvena ladja je preprosta z ravnim stropom in tako ozka, da so klopi le na levi strani in je pravzaprav brez vmesnega hodnika. Po stenah so freske umetnikov iz Suhe pri Škofji Loki. Morda najlepša in najbolj zanimiva je na notranji strani slavoloka. Prikazuje namreč Kristusa, ki predava v templju v Jeruzalemu. Poslušajo ga judovski starešine. V prezbiteriju so pod stropom podobe Kristusa kot vladarja vesolja in štirih evangelistov.

Na bližnjem grebenu Na Pečeh si pri lesenem križu lahko odpočijemo na klopi z razgledom. Čeprav smo na skromni nadmorski višini (485 metrov), so Julijske Alpe in Karavanke kot na dlani. Na izhodišče se lahko vrnemo po krožni poti, ki nas po strmini pripelje nazaj do mostu. Lahko pa sprehod podaljšamo s sprehodom prek polj, ki nas pripelje do bližnjega kampa Šobec in slikovitega jezerca.

Čudovit razgled na skromni nadmorski višini

Ledeniki so izbrusili steno.