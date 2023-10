Spoznajte »športni stroj«, ki vam pomaga izboljšati kondicijo

Skoraj neverjetno je, da je elegantna in primerna za vsako priložnost ter obenem še izredna športna ura, ki zadosti vsem zahtevam glede udobja, nizke teže, robustne izdelave in zmogljivosti. Za pametno uro Huawei Watch GT 4 je poleg elegantnega kovinskega ter očem všečnega in udobnega usnjenega paščka na voljo tudi silikonski, ki jamči udobje in zanesljivost, da se bo ura vedno trdno držala zapestja. Ne glede na intenzivnost vadbe je nujno, da je optično tipalo čim bolj pri miru, zato ura ne sme opletati sem in tja po zapestju.

To pa je naslednje področje, na katerem ura izstopa. Na voljo je več kot sto športnih načinov, ki pokrivajo raznovrstne dejavnosti, od najbolj pogostih in priljubljenih, kot so hoja, tek in kolesarjenje, do plesa ali joge. Pri tem je pomembno, da ura upošteva razlike med športi ter prilagaja meritve in interpretacijo zabeleženih podatkov. V ta namen ima Huawei po svetu več športno-raziskovalnih središč, v katerih strokovnjaki razvijajo algoritme, s katerimi ura relevantno spremlja vsako vadbo. Plezalni način zato drugače beleži dejavnost kot na primer način pohodništva. Obenem je Huawei posodobil tekaške načine. Ti s priporočili pomagajo doseči zastavljene cilje in obenem ponujajo vrsto pomembnih in uporabnih informacij, kot je na primer priporočljiv čas počivanja (regeneracije), preden se spet podate na tekaško stezo. Ura meri tudi indeks tekaške zmogljivosti, kar je pomemben podatek, ko želite izboljšati svoje sposobnosti, se pripraviti na maraton ali zgolj izboljšati telesno pripravljenost. Po zaključku vsake dejavnosti so podatki preneseni na povezan pametni telefon oziroma v aplikacijo Huawei Zdravje, kjer so na voljo podrobnejši pregledi, primerjave in analize.

Še tako dobri algoritmi ne bi mogli narediti veliko brez ustrezno natančnih in zmogljivih tipal. Huawei je že davno dokazal, da ure opremlja z najbolj natančnimi optičnimi tipali srčnega utripa, ki že nekaj časa stalno spremljajo tudi nasičenost kisika v krvi. Pametna ura Huawei Watch GT 4 je te sposobnosti dvignila na novo raven. Vendar to še zdaleč ni vse. Opremljena je z dvofrekvečnim satelitskim sprejemnikom. Ker hkrati spremlja signala na različnih frekvencah, izniči napako zaradi morebitnih od zgradb, pečin in drugih visokih objektov odbitih signalov. Natančnost določanja položaja v mestih ali na gorskih poteh po dolinah in soteskah je zaradi tega neprimerljivo višja.

Ni dvoma, da je sodobna pametna ura več kot zgolj podaljšek telefona na zapestju in naprava za prikaz točnega časa. Postala je virtualni osebni trener, odgovoren za športne dosežke in ohranjanje dobrega počutja. V ta namen je Huawei uro Watch GT 4 opremil z novo aplikacijo Ohranite kondicijo, s katero gradite zdrav življenjski slog. Spremlja vnos kalorij v realnem času, aktivne kalorije, porabo kalorij med mirovanjem in kalorični primanjkljaj. Na voljo so še prenovljeni obroči aktivnosti, ki kažejo doseganje zastavljenih dnevnih ciljev glede porabe kalorij, intenzivnejšega gibanja in števila vstajanj. Cilje lahko prilagodite, pametna ura pa vas bo pravočasno opomnila, ko niste na dobri poti, da jih dosežete. Kot vidite, je vse prilagojeno sodobnemu človeku, ki se načeloma premalo giba, a ima željo, da bi spremenil nezdrav življenjski slog.

Veliko smo povedali o novi napredni pametni uri Huawei, ki se vse bolj kaže kot popolna sodobna digitalna nosljiva naprava, ki je ne boste hoteli več sneti z zapestja. Tu nastopi njena naslednja močna plat: izredna življenjska doba baterije, tako moškega kot ženskega modela. Zaradi kombinacije zmogljivosti spremljanja športnih dejavnosti in gibanja ter do 7- pri manjšem oziroma do 14-dnevne avtonomije pri večjem modelu je Huawei Watch GT 4 nesporna zmagovalka. O tem se lahko prepričate tudi na Huaweievi spletni strani.

