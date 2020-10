Botanični vrt v Sežani kot vrtna in arhitekturna dediščina Fotografiji: Primož Hieng

Več kot 400 dogodkov po Sloveniji, v Italiji in na Madžarskem.

Tema letošnjega leta je izobraževanje, ki jo odražata tako celostna podoba kot moto leta: Spoznaj? Varuj! Ohrani. Leta 2020 izpostavljajo izobraževanje o kulturni dediščini kot vseživljenjski kategoriji.Koordinatorka letošnjega programaje povedala, da so pripravili obsežen in raznolik program več kot 400 dogodkov, ki vabijo v 150 krajev po vsej Sloveniji, v Italiji in na Madžarskem: »Na to smo zelo ponosni, saj smo v evropskem merilu po njihovem številu na število prebivalcev med 50 sodelujočimi državami na samem vrhu. Lani so dogodki privabili več kot 50.000 obiskovalcev, letos seveda ne bo tako, je pa pomembno, da je prisoten pozitiven pristop in da imajo organizatorji voljo prilagajati se vsem priporočilom za varovanje našega zdravja. Pri pripravi programa je sodelovalo blizu 500 organizacij: to so zavodi s področja dediščine in kulture, občine, krajevne in vaške skupnosti, društva, vrtci, osnovne, srednje šole in gimnazije, višje šole in fakultete, knjižnice in turistične organizacije. V najprepoznavnejšem kulturnem dogodku pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije letos osrednje mesto pripada izobraževanju o kulturni dediščini. Temi se skupaj s Slovenijo pridružuje večina petdesetih sodelujočih držav, podpisnic Evropske kulturne konvencije.«Na celostno podobo letošnjih dnevov evropske kulturne dediščine so uvrstili risbe, ki simbolizirajo 11 poljudnih zvrsti kulturne dediščine: arheološko dediščino – najstarejše kolo, stavbno dediščino – ljubljanski Nebotičnik, etnološko dediščino – kozolec, krajinsko in vrtno-arhitekturno dediščino – botanični vrt v Sežani, memorialno oziroma zgodovinsko dediščino –: spomenik NOB v Trnovem, industrijsko in tehniško dediščino – športni objekt Bloudkova planiška velikanka, urbanistično dediščino – vaško jedro Štanjel, likovno in vizualno dediščino – Robbov vodnjak v Ljubljani, arhivsko in knjižnično – iluminirana začetnica, nesnovno dediščino – korant, naravno dediščino oziroma naravne vrednote – soline, ki združujejo vse zvrsti kulturne dediščine, nepremično, premično in nesnovno.