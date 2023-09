Športnih in zdravstvenih funkcij tej pametni uri ne manjka (FOTO)

Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je letos poleti ob nadgrajenih pregibnih telefonih galaxy Z fold 5 in Z flip 5 predstavil tudi novo serijo pametnih ur galaxy watch 6. Neke blazne revolucije sicer ne prinaša, vrnila pa se je zelo praktična vrtljiva luneta (bezel), tako enostavneje prehajamo med meniji in nastavitvami. Nove urice imajo za petino večji zaslon s tanjšimi robovi, s čimer so izboljšali berljivost, pa tudi svetilnost je večja, tako da je prebiranje obvestil in informacij s 37,3 milimetra velikega amoled zaslona lažje tudi v močnem soncu.

Klasičen športni videz

Na testu sem imel model z oznako classic in 47-milimetrskim premerom s črnim (grafitnim) ohišjem iz nerjavečega jekla ter mehkim silikonskim paščkom, ki na zunanji strani daje občutek (umetnega) usnja; celo šive ima. Ohišje je sicer malo težje kot pri watch 5, a vseeno tehta le 59 gramov. Samsungove pametne ure so že tradicionalno bolj športne in se ne bahajo s kovinskimi paščki, a vseeno ponujajo dovolj eleganten videz za uporabo ob različnih priložnostih. Seveda lahko pašček enostavno zamenjamo, zahvaljujoč novemu mehanizmu za odpenjanje. V aplikaciji galaxy wearable, brez katere ure ne bomo mogli zagnati, lahko izbiramo med raznovrstnimi številčnicami, od mladostno načičkanih prek športno-funkcionalnih do tistih bolj klasičnega (analognega) videza.

Pozna hitro pa tudi brezžično polnjenje.

Obilje senzorjev in funkcij

Kot smo že vajeni pri Samsungu, je tudi watch 6 classic naphana z vsemi sodobnimi senzorji, od merilnika srčnega utripa in spremljanja spanja in menstrualnega cikla ter števca korakov pa do elektrokardiograma, merilnika krvnega pritiska in merjenja temperature kože, izmeriti zna tudi sestavo telesa. Seveda gre za športno uro in ne medicinski pripomoček, a vseeno je kar fino imeti vse te funkcije. Načinov za spremljanje športnih aktivnosti je celo morje, podatke si lahko pozneje ogledamo na telefonu v aplikaciji health monitor. Škoda je le, da ura ne omogoča sledenja GPS-poti in nima funkcije »sledenje nazaj«; ta funkcija, s katero se lahko, če zaidemo, s pomočjo ure vrnemo po isti poti na izhodišče, ostaja rezervirana za model galaxy watch 5 pro.

Športnih in zdravstvenih funkcij ne manjka.

Mogoče je tudi telefonirati

Ura najlepše deluje s Samsungovimi pametnimi telefoni, se pa poveže tudi z ostalimi androidnimi telefoni (le pri nekaterih huaweijih zna imeti nekaj težav, saj zaradi odsotnosti Googlovih storitev in aplikacij vsi ne prepoznajo nove ure) in Applovimi iphoni; no, ljubitelji jabolčnih naprav bodo verjetno raje segli po apple watchu. Ura omogoča opravljanje klicev in odgovarjanje na sporočila, dražja LTE-različica pa sprejme tudi navidezno e-sim kartico, s čimer za telefoniranje ne potrebujemo telefona v bližini.

Srednje zmogljiva baterija

Kaj pa baterija? Ta ni ravno silno močna in zdrži poldrugi dan običajne uporabe; če ne spremljamo vseh funkcij, bo zdržala tudi tri, štiri dni, če imamo stalno prižgan zaslon in redno spremljamo svoje telesne aktivnosti, pa kak dan ali manj. Nekako podobno zdrži Applova urica, medtem ko Huaweijeve še vedno kraljujejo na področju trajanja baterije, je pa res, da so zaradi zaprtega operacijskega sistema neprimerno bolj omejene. Na Samsungove lahko naložimo še precej uporabnih aplikacij. Aja, še cena: za watch 6 classic je treba odšteti od 430 do 450 evrov.