Športni nedrčki ali glej me v oči

Zdaj si ženske ne predstavljamo več, da bi morale nositi te­sne in neudobne steznike, ki so poosebljali nekdanje druž­bene norme. Korzet je bil naj­pomembnejši kos ženskega spod­njega oblačila približno 350 let, po pričevanjih ga je med reformacijo iznašla Ka­ta­rina Mediči, žena Henrija II. Močno ga je bilo treba zategniti z vrvicami, da so poudarili vitek stas in sploščili ženske ob­line, ta­ko da so zmanjšale obseg pasu tu­di do 30 centimetrov. V njem je bilo težko že dihati, kaj se šele sprehajati ali predstavljajte si – ko­lesariti. Preberite na Polet.si