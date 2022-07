Športna in elegantna: to je Huawei watch fit 2 (FOTO)

​Huawei se je po ameriških trgovinskih sankcijah in posledičnem padcu prodaje pametnih telefonov na zahodu osredotočil na razvoj in prodajo drugih naprav, pa naj gre za prenosnike, monitorje, tablice, zvočnike, slušalke ali pametne ure.

Pri slednjih je Huawei še posebno močan, saj ponuja pestro paleto modelov, od čisto osnovnih športnih zapestnic do velikih pametnih ur iz vrhunskih materialov. Nedolgo tega smo pisali o premijski uri watch GT 3 pro, zdaj pa smo na kosmato zapestje dobili športno urico watch fit 2.

Lahka in prilagodljiva

Zakaj izpostavljam kosmato zapestje? Ker sem na test dobil rožnato urico z belim usnjenim paščkom, ki bi vsekakor bolje sodila na kakšno tanjše in manj poraščeno zapestje. Seveda se da pašček enostavno zamenjati, pri čemer so huaweijevci poskrbeli za dve možnosti.

Huawei watch fit 2 je idealna za dopuste, kjer nimamo možnosti nenehnega polnjenja.

Lahko zamenjamo samo usnjeni del paščka, pri čemer je držalo kompatibilno z vsemi 20-milimetrskimi paščki, lahko pa zamenjamo pašček z držalom vred, pri čemer ga lahko nadomestimo samo s Huaweijevim fluoroelastomerskim paščkom. Na splošno je watch fit 2 na prodaj v treh barvah ohišja in s tremi tipi paščkov (fluoroelastomerski, mrežasti kovinski in usnjeni) v več barvah, tako da bo zagotovo vsakdo našel kaj zase.

Deset dni brez skrbi

Watch fit 2 je silno lahka urica, saj brez paščka tehta le 36 gramov, zaslon pa je za slabo petino večji od tistega na prejšnjem modelu. A vseeno je v njej dovolj zmogljiva baterija, da urica brez polnjenja preživi do deset dni. V praksi bo ob vsakodnevni (normalni) uporabi satelitske navigacije in katerega od načinov za trening, merjenju srčnega utripa, občasnem javljanju na klice in običajnem brskanju po menijih brez težav zdržala ves teden. Zelo pohvalno, saj gre za precej kompaktno napravo.

Šport v ospredju

Watch fit 2 je prvenstveno športna ura, ki ponuja več kot 90 različnih načinov treninga oziroma športnih aktivnosti. Ura zna samodejno prepoznati sedem oblik telovadbe, kot so tek na prostem, sobni tek, kolesarjenje na prostem, sobno kolesarjenje, plavanje v bazenu, plavanje na odprtem in preskakovanje kolebnice.

36 gramov tehta watch fit 2.

Tekače bosta razveselila osebni digitalni tekaški trener, ki ga je imela premierno ura watch GT 3, in izračun indeksa tekaških zmogljivosti (RAI), ki ga je predstavila posebna tekaška izdaja watch GT runner. RAI izračuna na podlagi prvega teka ter pripravi potencialne čase za 5, 10, 20 in 42 kilometrov. Umetna inteligenca tekaču ponudi natančen čas regeneracije in mu predlaga različne treninge in načrte treningov pa tudi opozarja na odmore med treningi.

Splošno uporabna

Seveda ne manjka klasičen nabor funkcij, kot so merjenje srčnega utripa in nasičenosti krvi s kisikom ter spremljanje spanja in stresa, kadar imamo telefon v bližini, pa lahko z uro tudi sprejemamo ali zavračamo klice ter s kratkimi predpripravljenimi odgovori odgovarjamo na besedilna sporočila. Uro upravljamo in nadgrajujemo s pomočjo aplikacije Huawei zdravje, kjer si lahko ogledamo in prenesemo vrsto zanimivih številčnic.

Zaslonček je dobro berljiv tudi pri močnejšem soncu.

Amoled zaslonček, prek katerega vodimo uro, je odslej nekoliko večji, svetilnost pa odlična. Watch fit 2 je res fina urica, ki za 149 evrov ponuja skoraj vse, kar ponujajo večje Huaweijeve ure.